Estrellas del tenis dicen '¡BOOOO!' a la violencia de género en el Mutua Madrid Open

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mutua Madrileña ha lanzado una nueva iniciativa para sensibilizar a la población contra la violencia de género, protagonizada por los mejores tenistas de la ATP y la WTA, que desarrollará coincidiendo con el Mutua Madrid Open, que se celebra hasta el 4 de mayo en Madrid.

En esta ocasión, el mensaje central es un abucheo de los tenistas dirigido a los maltratadores. Bajo el eslogan 'BOOOO', protesta que en ocasiones se puede escuchar en las pistas de tenis, la propuesta da visibilidad al problema de la violencia de género para generar rechazo y denunciar esta lacra.

De este modo, los tenistas lanzan sus mensajes a cámara uno tras otro: "Si maltratas a una mujer, solo tenemos una palabra para ti: BOOOO". Paula Badosa, Daniil Medvédev, Grigor Dimitrov, María Sákkari o Andréi Rublev son algunos de los deportistas que han manifestado su rechazo a la violencia de género con esta iniciativa.

Con esta nueva acción, a la que cada año se van sumando nuevos jugadores, la Fundación Mutua Madrileña quiere llevar su línea de acción prioritaria contra la violencia de género al entorno del Mutua Madrid Open, valiéndose de la figura de los deportistas para que lancen un mensaje de rechazo a esta lacra social.

Durante los últimos once años, la Fundación Mutua Madrileña ha puesto en marcha diversas iniciativas en el contexto del torneo de tenis. A través de estos años, la Caja Mágica ha albergado campañas con lemas como 'A mí no me gustas tú', 'Contra el maltrato, todos a una' o 'Si maltratas a una mujer, eres un loser' (perdedor en inglés).

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La Fundación Mutua Madrileña puso en marcha en 2012 una línea prioritaria de actuación para acabar con la violencia de género. Desde entonces, trabaja apoyando iniciativas de ONG que ayudan a las víctimas y también organiza campañas de sensibilización no solo contra el maltrato, sino promoviendo el aislamiento social y la denuncia del maltratador, como la desarrollada en el marco del Mutua Madrid Open.

Mutua Madrileña también desarrolla, a través de su fundación, diversas iniciativas de prevención de la violencia de género entre los jóvenes, como su concurso nacional 'Nos duele a todos', que convocará este año su decimoprimera edición y que premia las mejores creatividades contra el maltrato.