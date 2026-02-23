Etcheverry completa su búsqueda en Río de Janeiro y Korda gana en Delray Beach

Tomas Etcheverry (Argentina) , Rio Open - Europa Press/Contacto/Clever Felix, Clever Felix

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista argentino Tomás Etcheverry hizo historia este domingo ganando semifinales y final en Río de Janeiro para alzar el primer torneo de ATP de su carrera, mientras que Sebastian Korda superó 6-4, 6-3 a Tommy Paul en la final de Delray Beach.

Etcheverry estrenó su palmarés en una jornada y una semana interminables en Brasil. La cita ATP 500 no pudo completar las semifinales el sábado por la lluvia, pero el argentino retomó la acción ante el checo Vit Kopriva y remontó un set en contra tras casi cuatro horas de partido (4-6, 7-6(2), 7-6(4).

En la final, el argentino pudo también con el chileno Alejandro Tabilo, otras tres horas de duelo decisivo donde necesitó de tres bolas de partido y remontó también tras ceder el primer set y verse 3-1 abajo en el segundo (3-6, 7-6(3), 6-4). El chileno, con tres títulos ya en su palmarés, acusó también desgaste del triunfo en su semifinal (6-3, 6-3) sobre el peruano Ignacio Buse.

Por su parte, Korda se llevó la final estadounidense en la cita de Florida para alzar el tercer título de su carrera y sacar la espina particular con un torneo que había jugado ya la final en 2021. Korda se apuntó un primer set muy igualado al resto, en el único 'break' y en la única opción que hubo de romper.

El segundo pareció ponerse de cara para Paul, 'break' de inicio, pero Korda dio la vuelta de manera contundente a la manga con un 4-1 que no desaprovechó para ser campeón y entrar en el 'Top 40' del mundo, y confirmar que el 2026 pinta bien después de sufrir físicamente en verano de la pasada campaña.