Euroliga, FIBA y NBA mantienen "conversaciones constructivas sobre el futuro del baloncesto europeo"

Archivo - 34 Giannis Antetokounmpo of Greece during the FIBA EuroBasket 2025, 3rd place basketball match between Greece and Finland at Xiaomi Arena on 14 September 2025 in Riga, Latvia - Photo Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI - Stefanos Kyriazis / LiveMedia / AFP7 / Europa Pres

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes de Euroleague Basketball, entidad organizadora de la Euroliga y la Eurocup, han mantenido este martes en Mies (Suiza) "conversaciones constructivas sobre el futuro del baloncesto europeo" con dirigentes tanto de la FIBA como de la NBA.

Así lo indicó Euroleague Basketball en una nota de prensa después de su reunión en la sede de la FIBA. Durante ese encuentro a tres bandas, también hablaron "sobre posibles oportunidades de colaboración", según añadió el mismo comunicado.

"Las tres partes acordaron continuar la conversación en las próximas semanas", concluyó la breve nota de Euroleague Basketball en el marco de sus negociaciones para el desembarco oficial de la NBA en el continente europeo.