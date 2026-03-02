La Euroliga suspende dos encuentros por el "cierre del espacio aéreo" debido al conflicto en Oriente Medio

February 26, 2026, Monaco, Monaco, Monaco: Turkish Airlines EuroLeague match between AS Monaco and Maccabi Rapyd Tel Aviv on February 26, 2026 at the Gaston-MÃdecin sports hall in Monaco - Europa Press/Contacto/William Cannarella

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Euroliga anunció este lunes la suspensión de los encuentros Maccabi Tel Aviv-Hapoel Tel Aviv y Partizán de Belgrado-Dubai Basketball, correspondientes a la jornada 30 de la fase regular de la competición y previstos para este jueves, por "la situación actual en la región", así como la "imposibilidad de viajar tras el cierre temporal del espacio aéreo" debido a la escalada del conflicto en Oriente Medio.

"Los partidos se han suspendido debido a la situación actual en la región y a la consiguiente imposibilidad de viajar tras el cierre temporal del espacio aéreo", afirmó la competición en un comunicado explicando que "evaluará con los equipos afectados las mejores opciones posibles para reprogramar los partidos".

Desde la organización, que ya se vio obligada a suspender el encuentro de este martes entre Hapoel Tel Aviv y París Basketball, programado inicialmente en diciembre y que se aplazó ante la imposibilidad de que el cuadro galo pudiera volar a Estambul por la guerra en Gaza, indican que seguirán "de cerca los últimos acontecimientos y mantendrá una comunicación constante" con todas las autoridades para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas implicadas.

Por su parte, el Hapoel Tel Aviv informó que han recibido la notificación oficial "de camino a Atenas" y continuarán desde allí su viaje hacia Sofía (Bulgaria), "donde se restablecerá un entorno completo que proporcionará al equipo el apoyo y las condiciones necesarias para su éxito".