El Europa-Atlético Madrileño se jugará finalmente en La Bòbila de Gavà

Archivo - Interior del campo municipal Nou Sardenya, a 7 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Tras su ascenso a primera división, el CE Europa se plantea tener que abandonar el campo Nou Sardenya ya que no cumple con los requisitos de la fe - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El partido de este sábado entre el CE Europa y el Atlético Madrileño de la Primera RFEF se disputará finalmente en el estadio de La Bòbila de Gavà, después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) haya aceptado oficialmente esta instalación como alternativa a Can Dragó, cuyo césped no está todavía listo, para la celebración de la jornada.

Según ha informado el club barcelonés, técnicos de la Federación inspeccionaron este martes el estadio de La Bòbila y este miércoles han comunicado de manera oficial que el encuentro podrá jugarse en Gavà, una vez comprobado que la instalación cumple con los requisitos exigidos para la categoría.

Debido a que el aforo oficial de La Bòbila es inferior al número de socios y socias del CE Europa, el club ha indicado que todos aquellos abonados que deseen asistir al partido deberán pasar previamente por las oficinas para recoger su entrada. En las próximas horas se facilitarán más detalles sobre el proceso de reserva y recogida de localidades, así como sobre el desplazamiento hasta Gavà.

Por último, el CE Europa ha reiterado su agradecimiento al CF Gavà y al Ayuntamiento de Gavà por las facilidades ofrecidas al club, así como a sus socios y socias por la paciencia y la comprensión mostradas ante esta situación.

Después de que la RFEF impidiera al CE Europa disputar la segunda parte de la temporada en su estadio, el Nou Sardenya de Gràcia (Barcelona), por no cumplir con los requisitos mínimos y no tener césped natural, el club jugará en unas instalaciones de Can Dragó cuya adecuación todavía está en marcha, incluido el cambio de césped. De ahí que este duelo se juegue en Gavà.