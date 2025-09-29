Europa conquista la Ryder con un sufrido final en Nueva York

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Europa ganó (13-15) la Ryder Cup 2025 a Estados Unidos este domingo con una sufrida última jornada en el recorrido americano de Bethpage Black (Nueva York), donde el anfitrión amenazó con una histórica remontada en los once partidos individuales.

El equipo de Luke Donald lo tenía en su mano después del sábado, ganador de las cuatro sesiones y una renta de siete puntos (4.5-11.5) de cara al domingo, pero Estados Unidos sacó la calidad del ranking mundial de sus jugadores y Europa, que solo ganó un partido de once, sudó hasta la sentencia de Shane Lowry y Tyrrell Hatton.