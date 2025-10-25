Eva Anguela termina octava el ómnium del Mundial de ciclismo en pista en Chile

Eva Anguela, durante el Campeonato del Mundo de ciclismo en pista de Santiago de Chile. - RFEC

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La madrileña Eva Anguela, con su octava posición en el ómnium, fue este viernes --de madrugada en España-- la ciclista más destacada de la selección española durante la tercera jornada de competición en el Campeonato del Mundo de pista, que se está disputando en Santiago de Chile.

Anguela mostró una sólida versión desde el inicio porque fue décima en el scratch y posteriormente consiguió ganar vuelta en la tempo race, aunque luego la perdió hasta terminar duodécima. En eliminación afrontó sin apuros los primeros compases al ir casi siempre bien ubicada, viéndose eliminada cuando solo quedaban ocho competidoras.

En puntuación, lució golpe de pedal y buena colocación para estar en los momentos importantes, ganar vuelta junto a un gran grupo y sumar un punto adicional en los esprints que la situaron en esa octava plaza definitiva con 87 puntos, por encima de favoritas como la noruega Anita Stenberg, la británica Jess Roberts y la italiana Vittoria Guazzini.

Mientras tanto, Xavi Cañellas completó la prueba puntuación cerca de los 10 mejores. El balear sumó siete puntos, anotándose un esprint, para en concreto acabar en la duodécima posición final. El también balear Joan Martí Bennàssar fue decimoséptimo en persecución individual con un registro de 4:18.284 y el madrileño Esteban Sánchez acabó vigesimoctavo en el kilómetro contrarreloj tras marcar un tiempo de 1:03.033.