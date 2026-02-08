Evenepoel se adjudica la Volta a Valencia y Raúl García Pierna gana la última etapa

Evenepoel Remco, Volta a la Comunitat Valenciana - Europa Press/Contacto/Vincent Kalut

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ciclista belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) conquistó este domingo la Volta a la Comunitat Valenciana sin sustos en una quinta y última etapa que se llevó el español Raúl García Pierna (Movistar).

Después de su victoria el sábado en la etapa reina, Evenepoel, en modo triunfal con su nuevo equipo, no dejó escapar la primera ronda valenciana para su palmarés después de ser segundo en 2022. La corta última jornada fue intensa, con varias caídas y una buena lucha de escapados entre Bétera y Valencia capital, con el paso del alto del Garbí en dos ocasiones.

Evenepoel no se complicó el primer puesto de un podio que completaron el portugués João Almeida (UAE Team Emirates-XRG) y el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), a algo más de medio minuto. La etapa final, con apenas 95 kilómetros, no dio tregua desde el inicio con una veintena de escapados.

El ritmo y la segunda subida del día fueron mermando la renta y el número de aspirantes al triunfo en Valencia, pero Raúl García Pierna, en su primera victoria con el Movistar, esprintó por delante de sus compañeros de escapada Emil Herzog (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y Jasper Schoofs (Soudal-QuickStep).