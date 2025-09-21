Evenepoel hace humano a Pogacar y conquista su tercer arcoíris en la contrarreloj de Kigali

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista belga Remco Evenepoel se ha proclamado este domingo campeón del mundo de contrarreloj por tercera ocasión consecutiva después de imponerse con solvencia en los Campeonatos del Mundo de ciclismo en ruta, que se celebran en Kigali (Ruanda), una prueba en la que el esloveno Tadej Pogacar, doblado por el ganador, se quedó a las puertas del podio al terminar con el cuarto mejor tiempo.

En un escenario inédito, la primera vez que los Mundiales viajan a África, el duelo Evenepoel-Pogacar no fue tal, al menos como se esperaba. El belga, que salió dos minutos y medio después del campeón mundial de ruta, realizó una auténtica exhibición y dejó una imagen para el recuerdo al cazar al esloveno a dos kilómetros del final para entrar por delante de él en meta, parando el crono en 49:46.03.

No fue un buen día para Pogacar, la gran referencia del ciclismo actual y que este domingo celebraba su 27º cumpleaños, al que se le vio sufrir durante los 40,5 kilómetros de recorrido en territorio ruandés, marcados por el calor, la altitud y los innumerables repechos y tramos empedrados.

Así, concluyó su actuación con un tiempo a 2:37.73 de Evenepoel y se quedó a un segundo del bronce, que se adjudicó el también belga Ilan Van Wilder, a 2:36.07. El australiano Jay Vine se colgó la plata al ser el corredor en quedarse más cerca de Evenepoel, a 1:14.80.

Entre los españoles, Iván Romeo fue el mejor clasificado, undécimo a 3:52 del vencedor, mientras que Raúl García Pierna, el otro representante nacional, finalizó en la decimoctava posición, a más de cinco minutos.

En la contrarreloj femenina, el oro fue para la suiza Marlen Reusser, que empleó un tiempo de 43:09 para cubrir el recorrido de 31,2 kilómetros. Mientras, las neerlandesas Anna van der Breggen, a 51 segundos, y Demi Vollering, a 1:04, completaron el podio y se llevaron la plata y el bronce, respectivamente.

La catalana Mireia Benito fue la única representante española en la prueba, que concluyó cerrando el 'Top 10' a 2:32 de la ganadora de este domingo.