Ewa Pajor busca con el Barça su primera 'Champions' tras 5 finales perdidas

Archivo - Ewa Pajor of FC Barcelona celebrates a goal during the UEFA Women’s Champions League 2025/26, Quarter-finals first leg football match played between Real Madrid CF and FC Barcelona at Alfredo Di Stefano stadium on March 25, 2026, in Valdebebas, - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La delantera del Barça Femení Ewa Pajor afronta este sábado en el estadio Ullevaal de Oslo (Noruega) contra el OL Lyonnes su sexta final de la Liga de Campeones Femenina con el gran objetivo de conquistar por fin el único gran título que todavía se le resiste, después de haber perdido ya cinco finales continentales, cuatro con el Wolfsburgo alemán y una, la del año pasado, con el conjunto blaugrana.

Ewa Pajor, una de las delanteras más prolíficas del fútbol europeo en la última década, sigue persiguiendo una 'Champions' que se le ha escapado una y otra vez desde 2016. Aquel año, en su segunda temporada en el Wolfsburgo, perdió su primera final contra el OL Lyonnes en los penaltis y sin llegar a jugar. Sí fue titular, en cambio, en la final de 2018, de nuevo ante el conjunto francés, que volvió a imponerse, esta vez por 1-4 en la prórroga tras el 0-0 al término de los 90 minutos.

Dos años después, en la edición marcada por la pandemia y la 'Final a 8' disputada en Bilbao y San Sebastián, el Wolfsburgo volvió a cruzarse con el equipo de Lyon en la final y volvió a caer, en ese caso por 1-3. Pajor fue sustituida en el minuto 61 de un duelo al que había llegado tras eliminar precisamente al Barça en semifinales gracias a un tanto de Fridolina Rolfö.

Pero seguramente la final más dolorosa para la atacante polaca fue la de 2023, en Eindhoven, cuando marcó a los tres minutos contra el Barça y vio cómo el equipo blaugrana remontaba un 0-2 para acabar levantando el título. Aquella temporada, además, terminó como máxima goleadora del torneo con nueve tantos, pero sin el premio gordo.

Tras quedarse fuera de la Champions en la campaña 2023/24 al caer el Wolfsburgo en la fase previa, Pajor decidió cerrar su etapa en Alemania y fichar por el Barça Femení en verano de 2024 en busca de un nuevo reto y, sobre todo, el título continental.

Sin embargo, su primera final como blaugrana tampoco acabó bien. El Barça llegó a su quinta final consecutiva pero perdió por 1-0 la final de Lisboa frente al Arsenal inglés por 1-0, en un partido en el que las catalanas fueron incapaces de aprovechar sus ocasiones y acabaron castigadas por un gol de la sueca Stina Blackstenius en el tramo final.

Ahora, la internacional polaca vuelve a tener una nueva oportunidad en un Barça que llega invicto a la final tras firmar ocho victorias y dos empates en esta edición europea y después de conquistar ya la Supercopa de España, la Copa de la Reina y la Liga F Moeve.

Pajor suma además 9 goles y 1 asistencia en la presente Champions y comparte el liderato goleador con Alessia Russo, de un Arsenal ya eliminado, por lo que si marca en la final se convertirá en la máxima artillera en solitario de la competición.

"Estoy muy agradecida por tener otra oportunidad de jugar una final de la Liga de Campeones, porque no es fácil llegar a este tipo de partidos", aseguró esta semana a Europa Press durante el Media Day del Barça Femení. "No estoy nerviosa. Estoy muy bien, tranquila, y el equipo también está muy bien. Estamos muy preparadas para este partido", añadió.

La polaca, salvo sorpresa por parte de Pere Romeu, volverá a liderar el ataque blaugrana este sábado en el Ullevaal Stadion de Oslo. Allí buscará, por fin, levantar la primera 'Champions' de su carrera tras cinco finales perdidas y cerrar así el gran vacío que todavía queda en su ya de por sí brillante trayectoria.