Ewa Pajor rompe su maldición y conquista con doblete su primera Champions

La jugadora del Barça Femení Ewa Pajor celebra uno de sus goles en la final de la Liga de Campeones Femenina de Oslo, ante el OL Lyonnes - FCB

BARCELONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La delantera del Barça Femení Ewa Pajor encontró por fin este sábado el premio que llevaba años persiguiendo, después de cinco finales perdidas de la Liga de Campeones Femenina, y la internacional polaca lideró el triunfo blaugrana contra el OL Lyonnes (4-0) con un doblete decisivo que acercaba al conjunto catalán a la conquista de su cuarta 'Champions' y le permitió sacarse de encima una de las grandes espinas de su brillante carrera.

Pajor, una de las goleadoras más prolíficas del fútbol europeo de la última década, había visto escapar la corona continental en cuatro ocasiones con el Wolfsburgo alemán y una más la pasada temporada con el Barça, cuando las blaugranas cayeron ante el Arsenal en Lisboa (1-0). Pero en Oslo, en el escenario más exigente y frente al club más laureado de Europa, apareció cuando más lo necesitaba su equipo.

Sus dos tantos en la final la elevan hasta los 11 goles en esta edición de la Liga de Campeones, convirtiéndola en la máxima goleadora en solitario de la competición por delante de la atacante del Arsenal Alessia Russo. Una cifra que corona una campaña europea sobresaliente en su primer curso continental con la camiseta blaugrana.

Además, el doblete tiene también valor histórico. Con estos dos goles, Pajor alcanza los 44 tantos en competiciones femeninas de clubes de la UEFA y asciende al séptimo puesto de la clasificación histórica de goleadoras, superando a Kim Little y Camille Abily, ambas con 43. Por delante de la polaca únicamente figuran nombres legendarios como Ada Hegerberg (69), Anja Mittag (51), Eugénie Le Sommer (50), Pernille Harder (49), Conny Pohlers (48) y Marta Vieira da Silva (46).

La historia adquiere además un punto de justicia deportiva. En 2023, Pajor marcó a los tres minutos de la final de Eindhoven para un Wolfsburgo que acabó viendo cómo el Barça remontaba un 0-2 para levantar el título. Aquella temporada terminó como máxima goleadora del torneo, pero sin trofeo. Tres años después, todo apunta a que podrá unir ambas cosas.

Su fichaje por el Barça en el verano de 2024 respondió precisamente a esa ambición. Tras una década en Alemania y después de quedarse fuera de la Champions en su último curso con el Wolfsburgo, decidió iniciar una nueva etapa en busca de nuevos retos y, sobre todo, de la corona europea. El primer intento acabó en decepción en Lisboa, pero el segundo parece destinado a tener un final muy distinto.

Además de sus goles en la final, la polaca ha sido una pieza clave en un Barça que ya había conquistado esta temporada la Supercopa de España, la Liga F Moeve y la Copa de la Reina. Si el resultado se mantiene, Pajor no solo levantará por fin la primera Liga de Campeones de su carrera, sino que lo hará como máxima goleadora de la competición y como gran protagonista del segundo póker de la historia del club. La delantera de Uniejów llevaba años llamando a la puerta del fútbol europeo. En Oslo, la ha derribado definitivamente.