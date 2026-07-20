El exdelantero y exseleccionador inglés Kevin Keagan muere a los 75 años

MADRID, 20 Jul. (dpa/EP) -

El exdelantero y exentrenador de Inglaterra, leyenda del Liverpool y ganador de dos balones de oro, Kevin Keegan, ha fallecido este lunes a los 75 años a causa de un cáncer ante el que llevaba tiempo luchando.

Keegan, una de las estrellas del Liverpool de los años 70 que también jugó en el SV Hamburgo y llegó a ser muy querido en Tyneside como jugador y entrenador del Newcastle United, llevaba tiempo recibiendo tratamiento contra un cáncer en fase cuatro.

En un comunicado, la familia de Keegan declaró que con inmensa tristeza anunciaban que Keegan había fallecido a los 75 años. "Kevin llevaba tiempo luchando contra el cáncer y estuvo rodeado de su esposa y sus hijas en sus últimos momentos", agregan.

"Ganador de dos Balones de Oro, Kevin era un marido, padre y abuelo muy querido. La familia desea agradecer al increíble equipo médico de Kevin todo su apoyo. Es un momento tremendamente difícil y solicitan respeto y privacidad", concluye la nota emitida por la familia.