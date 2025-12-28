El exfutbolista inglés Andy Carroll, acusado de incumplir una orden de alejamiento

Archivo - Andy Carroll (7) of Newcastle United during the English championship Premier League football match between Bournemouth and Newcastle United on July 1, 2020 at the Vitality Stadium in Bournemouth, England - Photo Graham Hunt / ProSportsImages / D - Graham Hunt/Pro Sports Images /AFP7/Europa Press

LONDRES, 28 Dic. (dpa/EP) -

El internacional británico Andy Carroll, exdelantero del Newcastle y del Liverpool, ha sido acusado de incumplir una orden de alejamiento y comparecerá ante un tribunal este martes.

Carroll, nueve veces internacional con Inglaterra y traspasado en 2011 del Newcastle al Liverpool por una cifra récord de 35 millones de libras -40 millones de euros-, fue detenido en abril tras cometer supuestamente el delito el mes anterior.

Un portavoz de la Policía de Essex explicó lo ocurrido. "Un hombre ha sido acusado de incumplir una orden de alejamiento. Andrew Carroll, de 36 años, de Epping, fue detenido el 27 de abril y los presuntos delitos se refieren a un incidente ocurrido en marzo de este año. Deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Chelmsford el 30 de diciembre", apuntó.

Carroll militó también en el West Ham, el Reading y el West Brom. Tras pasar por el Amiens y el Burdeos franceses, fichó en julio por el Dagenham, de la National League South.

En Reino Unido, las penas por incumplimiento de una orden de alejamiento van desde una multa hasta, en los casos más graves, cinco años de cárcel.