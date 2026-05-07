El exinternacional alemán Niklas Süle anuncia su retirada con 30 años

Archivo - FILED - 30 November 2024, North Rhine-Westphalia, Dortmund: Dortmund's Niklas Suele in action during the German Bundesliga soccer match between Borussia Dortmund and Bayern Munich at Signa Iduna Park. Suele has returned from an ankle injury to p - Federico Gambarini/dpa - Archivo

DORTMUND (ALEMANIA), 7 May. (dpa/EP) -

El exinternacional alemán Niklas Süle anunció este jueves que pondrá fin a su carrera profesional tras la culminación de su actual contrato con el Borussia Dortmund en junio de este año, con 30 años de edad.

"Quiero comunicar que pondré fin a mi carrera este verano", declaró el defensa central en el pódcast del grupo '360Media'.

En la entrevista, Süle reconoció que llevaba tiempo barajando la idea de colgar las botas. La decisión definitiva, detalló, la tomó tras lesionarse nuevamente en la rodilla en abril, en el partido de la Bundesliga contra el Hoffenheim.

Süle contó lo vivido cuando el médico del equipo del Dortmund y un fisioterapeuta le examinaron la rodilla en el vestuario, mostrándose preocupados por una posible rotura del ligamento cruzado. "Me metí en la ducha y lloré durante diez minutos. En ese momento, realmente pensé: 'Se ha roto'", relató Süle en el pódcast.

"Cuando al día siguiente me hicieron una resonancia magnética y recibí la buena noticia (de que, al fin y al cabo, no era una rotura de ligamentos cruzados), tuve claro al mil por mil que se había acabado", explicó.

"No podía imaginar nada peor que ilusionarme con lo que vendría después -ser independiente, irme de vacaciones, pasar tiempo con mis hijos- y luego tener que asimilar mi tercera rotura de ligamentos cruzados", añadió Süle, cuya carrera se ha visto frenada una y otra vez por las lesiones.

Antes del anuncio del defensa, el Borussia Dortmund ya había comunicado que no renovaría el contrato del futbolista, que expiraba al final de la temporada, tras cuatro años de duración.

Süle disputó 49 partidos internacionales con Alemania entre 2016 y 2023. Jugó sus primeros años como profesional en el Hoffenheim. En la temporada 2017/18 fichó por el Bayern Múnich, con el que se proclamó cinco veces campeón de la Bundesliga, ganó dos veces la Copa Alemana y, en 2020, también la Liga de Campeones. Fichó por el Dortmund en 2022.