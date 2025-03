El exinternacional inglés Stuart Pearce, hospitalizado tras sufrir una emergencia médica en pleno vuelo

Archivo - West Ham assistant manager Stuart Pearce before the English championship Premier League football match between Newcastle United and West Ham United on August 15, 2021 at St James Park in Newcastle, England - Photo Bruce White / Colorsport / DPPI

Archivo - West Ham assistant manager Stuart Pearce before the English championship Premier League football match between Newcastle United and West Ham United on August 15, 2021 at St James Park in Newcastle, England - Photo Bruce White / Colorsport / DPPI - Bruce White/COLORSPORT/DPPI/AFP7/Europa Press

LONDRES, 8 Mar. (dpa/EP) -

El exdefensa de la selección inglesa y del Nottingham Forest Stuart Pearce se recupera en un hospital canadiense tras sufrir una emergencia médica a bordo de un vuelo procedente de Estados Unidos.

El comentarista Sam Matterface, con quien Pearce trabaja en la emisora de radio talkSPORT, informó de que el exjugador de 62 años se encuentra bien de ánimo después de que su vuelo del pasado fin de semana de Las Vegas (Estados Unidos) a Heathrow (Reino Unido) fuera desviado a St John's, en Canadá.

Pearce, que se encontraba en Estados Unidos para asistir el pasado sábado al partido de rugby de la Super League entre el Wigan y el equipo de Warrington, del que es seguidor, se sintió indispuesto en su vuelo de vuelta a casa, de Virgin Atlantic. Tras recibir tratamiento, se tomó la decisión de realizar un aterrizaje de emergencia.

"Hablé con él ayer, está muy bien de ánimo. No está al 100%, eso es seguro, pero está en el lugar adecuado, en el hospital. Se están ocupando de él", dijo Matterface desde el estadio City Ground antes del partido del sábado entre el Forest y el Manchester City, otro de los antiguos clubes de Pearce.

"Está un poco decepcionado por no estar aquí hoy, estaba muy frustrado por eso. De hecho, me dijo: 'Tengo muchas cosas que he tenido que cancelar. Hay grandes partidos y Mumford and Sons tocan el miércoles por la noche y ahora no puedo ir'. No estaba contento, pero está de buen humor", añadió.

A los tres minutos del partido de la Premier League, en la pantalla gigante de City Ground se mostró un mensaje que rezaba 'Get Well Soon Stuart' (Recupérate pronto, Stuart), en el que se reconocía el antiguo número tres de la camiseta de Pearce.

Pearce disputó 401 partidos con el Nottingham Forest durante 12 años, y también jugó en el Coventry, el Newcastle, el West Ham y el Manchester City, al que más tarde dirigió. Además, fue internacional con Inglaterra en 78 ocasiones y disputó las semifinales del Mundial de 1990, en las que falló un penalti en la tanda perdida ante Alemania Occidental, y de la Eurocopa '96.

Pearce marcó en la tanda de penaltis de cuartos de final contra España y en la semifinal perdida contra Alemania en la Eurocopa '96. La celebración de su lanzamiento acertado contra los españoles se convirtió en una de las imágenes icónicas del torneo.

Dirigió durante seis años a la selección inglesa sub-21 y fue seleccionador interino de la absoluta durante un partido. También dirigió a la selección masculina británica en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El último trabajo de Pearce en el fútbol fue como parte del cuerpo técnico de David Moyes en el West Ham, cargo que dejó en 2022.

La compañía aérea Virgin Atlantic informó del incidente. "Debido a un cliente indispuesto a bordo, el VS156 del 2 de marzo que volaba de Las Vegas a Londres-Heathrow se desvió al aeropuerto internacional de St John's, Canadá, y fue atendido por los servicios médicos", indicó. El vuelo, en el que viajaban 255 pasajeros, llegó a Londres con seis horas de retraso.