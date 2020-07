El Extremadura pide la suspensión de Primera y Segunda sin descensos si no se juega el Dépor-Fuenlabrada

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Extremadura Unión Deportiva se sumó a la jornada de comunicados de este domingo con respecto al partido suspendido entre Deportivo y Fuenlabrada el pasado lunes, pidiendo "la suspensión definitiva de las competiciones profesionales sin descensos" si no se puede terminar LaLiga SmartBank, totalmente en contra de que los cuatro equipos descendidos no corran la misma suerte.

El domingo fue intenso desde que LaLiga anunció su intención de que no se dispute ese partido de Riazor, que se canceló por los casos de coronavirus en el equipo madrileño, y presentar al Comité de Competición de la RFEF dicha decisión que llevaría al Elche a jugar 'play-off'. El Deportivo, que también se quejó, confirmaría el descenso que ya conocía sin jugar esa última jornada.

La plantilla del Fuenlabrada exigió a su club que defienda su derecho a jugar y a ganarse ese sexto puesto, en una decisión que está ya en manos de Competición. Sin embargo, el Extremadura, equipo que descendió a Segunda B, fue más allá y pidió la anulación de LaLiga Santander y la SmartBank si no se puede terminar.

En un comunicado de distintos puntos, comienza desando una pronta recuperación a los jugadores del 'Fuenla'. "En el supuesto de imposibilidad de terminar la competición por los contagios del COVID-19 en el Fuenlabrada, se declare la suspensión definitiva de las competiciones profesionales, aplicándose por analogía el mismo criterio aprobado por la RFEF para el fútbol no profesional, por la suspensión de dichas competiciones, en cuanto a ascensos y descensos en las mismas, de tal suerte que no se produzcan descensos en las categorías profesionales y se declaren definitivos los ascensos ya producidos", dice el Extremadura. ` "En base a lo anterior, la Primera División quedaría compuesta por 22 equipos (los 20 actuales más los dos ascensos) y la Segunda División por 24 equipos (los 20 que quedarían tras los ascensos y los 4 ascensos de 2B). Subsidiariamente y caso de considerarse no afectada la Primera División, quede la misma con su actual configuración de 20 equipos (dando por definitivos los ascensos y descensos ya producidos), y la Segunda División por 26 equipos (los 22 actuales más los 4 ascensos producidos)", apunta también.

Si no es uno de estos supuestos, el Extremadura "considerará un claro agravio" que haya "una modificación del número de descensos", por lo que los 4 clubes implicados en el descenso a Segunda División B deben correr la misma suerte". Con todo, el club cita el ordenamiento jurídico ante una situación de causa mayor y advierte que "nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables".