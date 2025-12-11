'F1 Arcade' abrirá a principios de 2026 un local en Madrid, el primero en España. - F1 ARCADE

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

'F1 Arcade', el primer concepto oficial de Fórmula 1 'hospitality' experiencial del mundo, anunció este jueves la apertura a principios de 2026 de su primer local en España en la capital, un espacio de 1.500 m* y dos plantas que contará con 71 simuladores dinámicos de última generación, dos espacios VIP, una barra de 12 metros, espacios pensados para grupos y eventos y una zona social, según un comunicado.

La apertura en Madrid, en Paseo de la Castellana 103, llega en un momento de gran interés por la Fórmula 1 gracias a la llegada a la capital del Gran Premio de España 2026, sumándose a una red global con siete sedes en Estados Unidos y Reino Unido.

Los simuladores dinámicos de última generación diseñados en exclusiva para 'F1 Arcade' contarán con modos de juego para todos los niveles, desde principiante hasta experto, carreras 'uno contra uno' para hasta tres competidores, carreras en equipo para grupos a partir de cuatro personas y 'watch parties' de los Grandes Premios.

El espacio ha sido diseñado para acoger una amplia gama de eventos sociales y corporativos de hasta 400 invitados. Desde reuniones de equipo y presentaciones de producto hasta 'afterworks' o celebraciones privadas. El 'Briefing Room', la sala de reuniones privada, cuenta con 18 simuladores dinámicos de última generación, con capacidad para unos 100 invitados.

"Estamos encantados de traer 'F1 Arcade' a Madrid como nuestra primera apertura en Europa continental. No se me ocurre un lugar mejor para lanzar nuestra combinación única de simulador de carreras de F1, un espectacular menú de comida y bebida y, lo más importante, una experiencia que genera conexión social. Madrid, estamos deseando daros la bienvenida", afirmó Jonathan Peters, presidente global de 'F1 Arcade'.

Por su parte, Pablo Juantegui, CEO de Top Enternainment Iberia, defendió que es una propuesta de "entretenimiento competitivo y comunitario". "Madrid contará con un espacio versátil para disfrutar, competir y celebrar; y las empresas con una plataforma B2B preparada para crear eventos memorables con operación de primer nivel", dijo.