La FA inglesa no recurrirá la decisión de exculpar a Paquetá de presunto amaño de partidos

LONDRES 3 Sep. (PA Media/dpa/EP) -

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) anunció este miércoles que no va a recurrir la decisión de una comisión independiente de exculpar al centrocampista brasileño del West Ham United Lucas Paquetá de cuatro cargos de amaño de puntos.

Paquetá fue acusado de intentar deliberadamente recibir una tarjeta en cuatro partidos de la Premier League entre noviembre de 2022 y agosto de 2023 en relación con posibles apuestas ilegales, pero los cargos no pudieron probarse y fue absuelto el pasado mes de julio.

"La FA no apelará las supuestas infracciones de la Regla E5 de la FA que la Comisión Reguladora consideró no probadas", indicó la propia organización en un comunicado. Sin embargo, sí hubo dos casos probados, cuyas sanciones se decidirán en poco tiempo. "Las sanciones en relación con los dos cargos que se consideraron probados -relacionados con una supuesta falta de cooperación con la investigación de la FA- serán decididas por la comisión a la mayor brevedad posible", apuntó el organismo.

La FA explicó que "se compromete a garantizar que se mantenga la integridad del fútbol", por lo que siempre se llevarán a cabo "investigaciones completas y exhaustivas sobre las acusaciones graves de infracciones de las normas".