Fabián Ruiz: "Sé lo que le gusta a De la Fuente e intento dárselo"

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la selección española Fabián Ruiz valoró la "confianza" y la buena relación que tiene con Luis de la Fuente antes del cruce ante Países Bajos en busca de la 'Final a cuatro' de la Liga de Naciones, donde espera que siga su racha con España.

"Es igual, no cambia mucho, son dos partidos, ida y vuelta, no cambia a lo de los clubes, estamos bastante acostumbrados. Sabemos la importancia de los dos partidos", dijo en rueda de prensa, sobre la eliminatoria a doble encuentro contra la 'Oranje'.

"Son una gran selección, tiene bastantes jugadores de mucha calidad, poderío físico, peligro a balón parado. Tenemos que estar concentrados, es una selección que le gusta tener la pelota como nosotros, que también presiona, son agresivos y tienen mucha personalidad. Será un partido muy igualado, por pequeños detalles, esperemos que nos lo llevemos nosotros", añadió.

Fabían fue preguntado por su relación con De la Fuente, después de todos los elogios que recibió en la pasada Eurocopa. "Con Luis, aparte de tener una buena relación, nos entendemos bastante bien en el terreno de juego. Le conozco desde hace muchos años, sé lo que le gusta, lo que me pide en el campo, e intento dárselo", afirmó.

"Es un entrenador que me da bastante confianza, me da libertad, me incita a llegar al área contraria, a tirar. Me encuentro cómodo con él", añadió desde De Kuip, en Róterdam, antes de referirse a las palabras de Luis Enrique, exseleccionador y su técnico en el PSG, reconociendo que debió llevarle al Mundial de Catar.

"Es algo que reconoce el trabajo que estoy haciendo. Es una declaración que me da más fuerza, que estoy haciendo las cosas bien. Ya quedó en el pasado pero agradezco su declaración", confesó.

Fabián apuntó además a su racha de 35 partidos sin perder con España. "Alguna vez se la he tirado al míster, que como no pierdo, que lo tenga en cuenta, esperemos que siga esta racha", apuntó, insistiendo en el peligro de Países Bajos.

"Tienen bastantes jugadores de mucha calidad y en conjunto son muy buenos. Intentan hacer un fútbol muy parecido. Tendremos que estar concentrados para que la pelota se decante por nosotros y el partido también. La ausencia de Rodri es importante, pero también tenemos otros grandes jugadores, que van a dar el máximo", afirmó.

Por otro lado, el internacional español fue preguntado por el debate sobre el descanso de los futbolistas. "Para nosotros es muy importante el descanso, no estaría mal tener al menos 72 horas de descanso, pero sabemos cuál es el calendario y no nos queda otra que aceptarlo y jugar", terminó.