Fabio Quartararo y Álex Rins dejan Yamaha al final de este Mundial

Archivo - QUARTARARO Fabio (fra), Monster Energy Yamaha MotoGP Team, Yamaha YZR-M1, portrait with RINS Alex (spa) during the 2026 MotoGP Estrella Galicia 0,0 Grand Prix of Brazil, at the Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna from March 20 to 2 - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo Yamaha ha anunciado este martes que el francés Fabio Quartararo y el español Álex Rins pondrán fin a su etapa como pilotos del equipo oficial Monster Energy Yamaha MotoGP Team al término del presente Mundial.

La marca japonesa cerrará así dos etapas de distinta duración dentro de su proyecto en la categoría reina. Quartararo llegó a Yamaha en 2019 y se convirtió en uno de sus grandes referentes al conquistar el título mundial de MotoGP en 2021, además de sumar hasta la fecha 11 victorias y 32 podios con el fabricante.

Por su parte, Rins se incorporó al equipo oficial en 2024 y, según destacó Yamaha, ha aportado experiencia y capacidad de desarrollo en el trabajo sobre la YZR-M1, contribuyendo al crecimiento del proyecto y al rendimiento del conjunto durante estas temporadas.

La compañía aseguró que tanto el equipo como ambos pilotos mantendrán su compromiso total hasta el final del curso 2026 con el objetivo de lograr los mejores resultados posibles antes de concluir la relación deportiva. Yamaha también agradeció a Quartararo y Rins su dedicación, profesionalidad y contribución al equipo.

El director general de Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio, destacó el peso que ambos han tenido dentro del proyecto y subrayó especialmente el recorrido del piloto francés. "Fabio y Álex han desempeñado un papel importante en el proyecto de MotoGP de Yamaha y estamos muy agradecidos por sus esfuerzos, dedicación y colaboración durante estos años".