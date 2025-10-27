Fallece Diego Quiles, expresidente del Elche CF y fundador de Kelme

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Elche CF y empresario fundador de la marca deportiva Kelme Diego Quiles Navarro ha fallecido este domingo con 84 años y tras padecer una larga enfermedad, según ha anunciado en un comunicado el club ilicitano con el que logró dos ascensos a Segunda y otro a Primera División en dos etapas.

Diego Quiles fue el símbolo de varias generaciones y consiguió el primer ascenso en la temporada 1983-84, con un Nuevo Estadio lleno, frente al Bilbao Athletic (4-0), devolviendo al Elche CF a la élite del fútbol español después de dos décadas gloriosas en los años sesenta y setenta.

Casi 15 años después, fue el presidente de los ascensos de Barakaldo y Melilla, que sacaron al Elche del 'pozo negro' de la Segunda División B. Antes, entre 1973 y 1976, fue vicepresidente en la directiva de Manuel Martínez Valero, que da actualmente el nombre al estadio franjiverde.

En 1994 volvió en aquella asamblea histórica del Gran Teatro y afrontó la conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva. Con Kelme, patrocinó clubes como el propio Elche CF y el Real Madrid, entre otros, y a uno de los mejores equipos ciclistas del mundo en el que militaron corredores como los españoles Vicente Belda, Álvaro Pino, Fernando Escartín, Roberto Heras y Alejandro Valverde, y los colombianos Fabio Parra, Martín Farfán, Santi Botero, Félix Cárdenas y Hernán Buenahora.

La capilla ardiente en el que los familiares, amigos y afición podrán despedirse de Diego Quiles se ha instalado este lunes en el Tanatorio de Carrús de Elche. Sobre el féretro se ha colocado la camiseta conmemorativa del 75 aniversario del Elche CF, cuyos jugadores lucirán brazalete negro en los encuentros contra Los Garres de Copa del Rey de este miércoles y el de LaLiga EA Sports frente al FC Barcelona de este domingo en el Olímpico Lluís Companys en Montjuic.