Fallece el exfutbolista Andrés Parada 'Suco' a los 87 años

El exfutbolista Andrés Parada 'Suco' ha fallecido a los 87 años. - FC BARCELONA

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista Andrés Parada 'Suco', que vistió la camiseta del Racing Club, Valencia y FC Barcelona, entre otros, entre 1956 y 1967, falleció a los 87 años, según ha comunicado el Real Racing Club, uno de sus exequipos, en una nota de prensa.

"El Real Racing Club muestra su pesar por el fallecimiento de su exjugador Andrés Parada 'Suco', que disputó más de medio centenar de partidos oficiales con la camiseta 'verdiblanca' en los años 60 del siglo pasado. La entidad cántabra, a través de estas líneas, envía sus más sentidas condolencias a sus familiares y allegados, a la par que se une a su dolor por la irreparable pérdida", expresó la entidad cántabra.

Andrés Parada 'Suco' inició su carrera como delantero en el Racing de Ferrol, donde militó durante tres temporadas, antes de fichar por el FC Barcelona, con el que conquistó una Liga y una Copa de Ferias en sus dos campañas (1959-60 y 1960-61) como blaugrana.

Posteriormente, se incorporó al Racing Club, donde disputó 53 partidos oficiales entre 1961 y 1963. También jugó en el Valencia CF (1963-1966), el RC Deportivo de A Coruña (1966-1967), Atlético Arousa (1967-1968) y Atlético Ribeira, donde se retiró.