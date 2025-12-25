Fallece el Picasso del Nottingham Forest

MADRID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del Nottingham Forest e internacional con Escocia John Robertson falleció este jueves, a los 72 años, reconocido como uno de los mejores jugadores de la historia del club inglés.

El equipo de City Ground, donde empezó y terminó su carrera Robertson, anunció con "el corazón roto" la muerte de su "querido amigo y leyenda". Nacido en Viewpark, el futbolista escocés llegó al Forest en 1970 y fue dos veces campeón de Europa (1979 y 80).

Robertson fue quien dio la asistencia a Trevor Francis para el 1-0 contra el Malmö en Múnich con el que el club de Nottingham se proclamó por primera vez en su historia campeón de la Copa de Europa. Un año después, fue el propio Robertson quien marcó el 1-0 de la final contra el Hamburgo en el Santiago Bernabéu.

Como internacional, el delantero disputó 28 partidos con Escocia durante cinco años de carrera internacional en los que jugó los Mundiales de 1978 y 1982. Su entrenador en el Forest, Brian Clough, le puso el apodo de 'Picaso del fútbol'.