Fallece Rob Dieperink, el árbitro VAR descartado por FIFA para el Mundial tras ser acusado de agresión sexual

July 11, 2026, Terwolde, Netherlands: TERWOLDE , 11-07-2026 , Sportpark De Woldermarck , season 2026 / 2027 , Dutch Pre-season football . friendly match between Go Ahead Eagles and FC Apollon Limassol, final result 0-3, referee Rob Dieperink - Europa Press/Contacto/Erik Pasman

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El colegiado neerlandés Rob Dieperink, que fue acusado de agresión sexual a una menor, caso que fue finalmente archivado por falta de pruebas, pero que le costó acudir finalmente a la Copa del Mundo, ha fallecido a los 38 años de edad, según informó este lunes la Federación de Fútbol de los Países Bajos (KNVB).

"Estamos conmocionados y profundamente apesadumbrados por el fallecimiento de Rob Dieperink. Con Rob perdemos a un árbitro muy valorado, pero sobre todo a un colega agradable y comprometido. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos aquellos que le eran queridos. Les deseamos mucha fuerza y fortaleza para sobrellevar esta gran pérdida", señaló el organismo en su perfil oficial de 'X'.

Según el diario neerlandés 'Telegraaf', la policía está llevando a cabo una investigación sobre su muerte y agentes se personaron en el domicilio donde vivía Dieperink, descartándose la participación de terceros.

El colegiado había sido seleccionado por la FIFA para acudir como asistente de VAR para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero fue descartado después de que se conociese que había sido arrestado por la policía de Londres acusado de una agresión sexual a una menor y otros dos delitos, cargos que fueron retirados por falta de pruebas.