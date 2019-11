Farrugia (Malta): "España ganará la Eurocopa, es la mejor selección del mundo"

Publicado 15/11/2019 23:31:41 CET

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Malta, Ray Farrugia, no tuvo reparos en señalar a España como la "mejor selección del mundo" y como la gran candidata a levantar la próxima Eurocopa después de la goleada encajada este viernes en el estadio Ramón de Carranza tras un mal encuentro de sus pupilos (7-0).

"¿Qué ha pasado? Es una respuesta muy simple para saber lo que ha ocurrido hoy. Jugamos un partido pobre y España es el mejor equipo del mundo, no hay dudas", manistó Farrugia en rueda de prensa.

"No sé lo que pasó en la segunda parte, no he podido ver los últimos 20 minutos", dijo tras darse un golpe con el banquillo y producirse una brecha. "No pudimos cambiar nada ante semejante partido de España. Son los mejores, han sido los mejores del grupo y lo han demostrado. Los jugadores de España son los mejores", insistió.

"En mi opinión, en este momento, España es la mejor del mundo y va a ganar la Eurocopa", añadió sin querer comparar el 12-1 de 1983, cuando él era jugador del equipo maltés, con la goleada sufrida este viernes. "Son dos diferentes historias, España es ahora mejor que antes. Este es un mejor equipo que aquel de entonces", finalizó.