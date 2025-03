Fátima Diame: "No estaba tranquila, tenía el pulso a un millón"

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Fátima Diame, que este domingo ha conquistado la medalla de bronce en salto de longitud en el Campeonato del Mundo de atletismo en pista cubierta, ha reconocido que "no" estaba "tranquila" en la sexta ronda, donde se decidía si se subiría al podio, y que tenía "el pulso a un millón".

"6.72 es una marca que pueden saltar todas. Yo no estaba para nada tranquila, tenía el pulso a un millón, pero no lo ha saltado. Yo también me veía capaz de saltar más, no ha podido ser, pero muy bien", señaló en declaraciones a la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) sobre el momento en el que la bahameña Devynne Charlton no pudo superar su marca de 6.72, que le garantizó la medalla.

Además, reconoció que está "muy contenta" tras una temporada de pista cubierta "muy dura". "Estoy muy contenta, pero a la vez me ha faltado... Me encontraba muy bien, sabía que podía estar ahí, los nulos eran muy largos. Me encontré un poco cansada, pero me veía ahí en la lucha. No sé si 90 iba a ser capaz, pero 80 y pico sí. Es una medalla, no me voy a quejar", indicó.

"Es otra -medalla-, ya no me bajo del carro", bromeó. "Es lo que dice Iván -Pedroso, su entrenador-, cuando voy relajada y no pienso, es cuando salto. Cuando ya quiero ir a por marca, es cuando me bloqueo y no salto", dijo. "No lo he soñado, la verdad. Mira que he estado durmiendo muy bien, pero no, este año no lo he soñado", apuntó.

Además, la valenciana destacó el buen ambiente en el grupo. "Este año ha sido increíble, las compañeras que me han tocado para el Mundial han sido geniales, hemos hecho una piña todos, como una familia, todos nos hemos apoyado muchísimo, nos hemos animado. Es de las competiciones en las que más piña hemos hecho y más hemos disfrutado, yo por lo menos", expresó.

"Me he levantado a las siete de la mañana y Ana -Peleteiro- estaba durmiendo, estaba K.O. Hoy no me ha puesto música, ayer tampoco, le tocó competir, se puso música, la escuchaba de fondo, pero no era el himno del Celta", aseguró entre risas.