Favre: "El Barça, no solo Messi, es muy peligroso y nos ha sido difícil jugar"

BARCELONA, 27 Nov.

El entrenador del Borussia Dortmund, Lucien Favre, ha reconocido este miércoles que les ha sido "difícil jugar" en el Camp Nou ante un FC Barcelona que, liderado por el gol y las dos asistencias de Leo Messi, les superó por 3-1 y les deja en una situación complicada de cara a conseguir el pase a los octavos de final.

"El Barça es muy peligroso, no solo por parte de Messi. Y fue muy difícil jugar contra ellos. Entramos mejor en la segunda parte, luego mejoramos y tuvimos tres ocasiones de gol. Al final el resultado es 3-1, pero tuvimos el larguero. El Camp Nou es un campo muy difícil", comentó Favre en rueda de prensa.

Sobre Messi, aseguró que es casi imposible de detener. "Jugó como 'falso 9', se mueve muy bien entre líneas y cuando recibe la pelota es casi imparable, es muy difícil pararle. Hay que hacerle falta porque tiene una aceleración brutal y dribla tan bien, que su último pase es dificilísimo", manifestó.

De todos modos, cree que su planteamiento y sus cambios en la segunda parte fueron los correctos. "El partido no estaba perdido. Estaba difícil pero no perdido, ni mucho menos. Me sabe muy mal que hallamos encajado el 3-0, pero tuvimos antes dos buenas ocasiones en la primera parte. Después concedimos muchas ocasiones", lamentó.

"Es un grupo muy complicado, con Barça, Inter y Slavia, que no es un equipo fácil. Tenemos que ganar el siguiente partido sí o sí y esperar que el Barça gane al Inter", señaló de cara a la última jornada, en la que una victoria ante el Slavia Praga y un empate del Barça ante los italianos también bastaría a su equipo para seguir vivo en esta Champions.