El FC Badalona Women de la Liga F crece con la llegada del inversor Mercury13

Jugadoras del FC Badalona Women posan con la nueva camiseta Nike - FC BADALONA WOMEN

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Badalona Women inicia una nueva etapa con la llegada del grupo inversor Mercury13, una plataforma de propiedad multiclub dedicada exclusivamente al fútbol femenino, que ha alcanzado un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en la entidad catalana, convirtiéndose así en la primera plataforma de este tipo centrada en el fútbol femenino en invertir y aterrizar en la Liga F Moeve.

El inicio de esta etapa estará respaldado por nuevos socios comerciales, ya que Nike se incorporará como socio técnico del FC Badalona Women, mientras que Fever, plataforma global dedicada al descubrimiento de entretenimiento en vivo, será el patrocinador principal de la camiseta y socio estratégico del club.

Según explicaron las partes en un comunicado, Fever colaborará con la entidad badalonesa para impulsar nuevas experiencias para los aficionados y contribuir al crecimiento del proyecto tanto a nivel local como internacional.

El acuerdo también refuerza el vínculo del equipo con la ciudad de Badalona. El FC Badalona Women disputará sus partidos como local en el Estadi Municipal de Badalona a partir de la temporada 2026/27, una vez finalicen las obras de renovación impulsadas por el Ayuntamiento de la ciudad para adaptar el recinto a las exigencias de la Liga F.

En el plano institucional, la exfutbolista estadounidense Lauren Holiday se incorporará a la Junta Directiva del FC Badalona Women. Campeona del mundo y doble medallista de oro olímpica con la selección de Estados Unidos, Holiday es actualmente presidenta de Mercury13 y asesora deportiva del fondo Avenue Sports.

Además, Pedro Iriondo, exejecutivo de la FIFA y exdirector general del Olympique de Marsella, asumirá el cargo de consejero delegado (CEO) del club para liderar la nueva etapa de crecimiento. Por su parte, Josep Bellet, miembro del comité ejecutivo de la Liga F, continuará como presidente de la entidad.

Holiday destacó que el fútbol femenino español ha experimentado un "crecimiento extraordinario" en los últimos años y sigue estableciendo "nuevos estándares competitivos". "Badalona es una ciudad con una gran cultura deportiva y se sitúa en el corazón de uno de los entornos futbolísticos más apasionantes del mundo. El FC Badalona Women se encuentra en una etapa de crecimiento en su trayectoria, y Mercury13 se compromete a apoyar al club en la construcción de este próximo capítulo", señaló.

Por su parte, Iriondo subrayó que la prioridad del club será construir estructuras profesionales sólidas en torno al equipo, tanto a nivel "operativo como cultural", así como desarrollar "una identidad clara para el FC Badalona Women que refleje el espíritu de la ciudad y de su comunidad".

Mercury13, el grupo que ha tomado una participación mayoritaria en el club, es una plataforma de propiedad multiclub centrada exclusivamente en el fútbol femenino y creada para impulsar la inversión estructural en este deporte. En 2024 recibió una inversión relevante del fondo Avenue Sports Fund para desarrollar su proyecto y actualmente cuenta también con participaciones en el FC Como Women de la Serie A femenina italiana y en el Bristol City Women FC de la segunda división inglesa.