El FC Barcelona activará 14.000 nuevas localidades en el Spotify Camp Nou para abonados

Archivo - Supporters of FC Barcelona during the training day of FC Barcelona open doors for the fans at the Spotify Camp Nou stadium on November 07, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado la activación del proceso para la adquisición de los abonos correspondientes a la próxima ampliación de aforo de la fase 1C del Spotify Camp Nou, situada en el Gol Nord, con la incorporación de aproximadamente 14.000 nuevas localidades destinadas íntegramente a socios y socias abonados.

El periodo de inscripción se abre este jueves 26 de febrero a las 12.00 horas y permanecerá activo hasta 24 horas después de que el club anuncie oficialmente la aprobación definitiva de esta fase. La activación efectiva de los abonos quedará condicionada a la obtención de la autorización pertinente por parte del Ayuntamiento de Barcelona, prevista en las próximas semanas.

La entidad blaugrana ha establecido como criterio que el 100% de las nuevas localidades de la fase 1C se destinen exclusivamente a los socios y socias abonados que aún no disponen de abono para la temporada 2025/2026, garantizando así su acceso prioritario e íntegro a esta ampliación de aforo.

En caso de que el número de solicitudes supere la disponibilidad de asientos, el club realizará un sorteo ante notario para garantizar la transparencia y la equidad del proceso. Los abonados que ya participaron en el sorteo anterior para la obtención del abono 2025/2026 y no resultaron agraciados no deberán volver a inscribirse y dispondrán de acceso preferente a la compra directa.

El abono será válido desde el momento en que el club obtenga la licencia correspondiente a la fase 1C del Gol Nord para la ampliación de aforo. Una vez concedida, la activación se hará efectiva lo antes posible.

En cuanto a las competiciones incluidas, el abono dará acceso a todos los partidos del primer equipo masculino de fútbol correspondientes a LaLiga y la Liga de Campeones que se disputen en el estadio durante lo que reste de temporada.

Para poder adquirir el abono será necesario ser socio o socia en activo, disponer de abono en el Spotify Camp Nou y no haber adquirido un abono de temporada 2025/26. Asimismo, no se podrá tener ninguna sanción en curso impuesta por la Comisión de Disciplina ni por la Comisión Antiviolencia, y será obligatorio estar al corriente de pago de las cuotas.

Si el regreso al estadio se produce a principios del mes de marzo, el precio de los abonos oscilará entre 160 y 264 euros, en función de la ubicación elegida y del número de partidos pendientes. En el momento de formalizar la compra, los socios podrán escoger entre las zonas disponibles y, como hasta ahora, deberán confirmar previamente la asistencia a cada partido, con la posibilidad de agrupar hasta un máximo de seis personas dentro de la misma zona.