El FC Barcelona arrolla y el Real Madrid sufre en la Liga F Moeve antes de arrancar su carrusel de Clásicos

Claudia Pina Medina of FC Barcelona in action during the Spanish Cup, Copa de la Reina, football match Semifinal First Leg played between FC Badalona Women and FC Barcelona at Estadi Municipal de Badalona on March 12, 2026 in Badalona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ganó con una nueva goleada (7-1) al Athletic Club y el Real Madrid sufrió para hacerlo ante la SD Eibar (0-1) antes de arrancar este próximo miércoles su carrusel de Clásicos, con tres consecutivos en ocho días, en partidos correspondientes a la vigesimotercera jornada de la Liga F Moeve.

El líder Barça no falló y llegará al primero de estos duelos, el miércoles en el Alfredo di Stéfano en la ida de cuartos de la Liga de Campeones, después de arrollar al Athletic Club por 7-1 en el Johan Cruyff en un partido sin demasiada historia y que antes de la hora estaba ya finiquitado (5-0).

Claudia Pina y Kika Nazareth firmaron sendos dobletes, y Salma Paralluelo, la joven Carla Julià Martínez y Sidney Schertenleib completaron las goleadoras del equipo local, con Daniela Agote haciendo el tanto del honor visitante.

El conjunto catalán, que hizo rotaciones pensando en el miércoles, llegará al Alfredo di Stéfano el próximo domingo, en el Clásico liguero, con diez puntos de ventaja sobre un Real Madrid que sufrió mucho más para sacar el triunfo en su visita en Ipurua ante la SD Eibar.

Pau Quesada, técnico madridista, apostó por un once con muchas novedades y una de ellas, Rocío Gálvez, hizo el tanto de la victoria con un cabezazo a la salida de un saque de esquina antes de la media hora de partido que fue suficiente, pero que a punto estuvo de no serlo porque las locales apretaron en el tramo final donde Sarah Holmgaard sacó un balón bajo palos, el FVS revisó una posible mano de Bella Andersson y Misa Rodríguez realizó una gran parada a Patri Ojeda.

El segundo clasificado mantiene sus seis puntos de ventaja sobre la Real Sociedad, que también tuvo que trabajar para batir por 0-1 al colista Levante UD gracias a un tanto de Klara Cahynova al inicio de la segunda mitad que permite que las realistas sigan con ocho puntos de renta sobre el cuarto clasificado, un Costa Adeje Tenerife que olvidó el revés de la Copa de la Reina Iberdrola ganando también por 0-1 al DUX Logroño con un gol de Aleksandra Zaremba.

Por detrás, el Sevilla FC, quinto clasificado, vio rota su racha de cuatro victorias consecutivas al ser goleado 1-5 en el Jesús Navas por un FC Badalona Women y decir prácticamente adiós a sus opciones de pelear por la tercera plaza, ya a once puntos.

El tropiezo sevillista permitió al Atlético de Madrid acercarse a un punto, aunque las rojiblancas sufrieron lo indecible para ganar al penúltimo, el Alhama CF El Pozo, por 1-2 tras remontar con un tanto en el minuto 101 de Rosa Otermín. El fin de semana liguero se completó con el empate a un gol entre el Madrid CFF y el RCD Espanyol, mientras que este lunes se cerrará la jornada con el duelo entre el Granada CF y el Deportivo ABANCA.