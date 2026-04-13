El FC Barcelona busca una remontada contra la historia y en el fortín de Simeone

Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between FC Barcelona and RCD Espanyol at Spotify Camp Nou stadium on April 11, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona visita este miércoles el Riyadh Air Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones con el objetivo de remontar una eliminatoria que tiene cuesta arriba después de haber perdido el partido de ida en el Spotify Camp Nou (0-2) y hacerlo además en un escenario donde nadie ha ganado un choque eliminatorio de esta competición con Diego Pablo Simeone en el banquillo colchonero.

Con un 0-2 en el marcador y con el peso de la historia en contra, así afronta el FC Barcelona la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El equipo de Hansi Flick, que se ha caracterizado desde la llegada del técnico alemán al banquillo por sus remontadas, tiene la difícil empresa de dar la vuelta a una eliminatoria que llega muy cuesta arriba para los 'culers' y marcada por la expulsión de Pau Cubarsí en el partido de ida.

Será el segundo intento de remontada del Barça ante el Atlético de Madrid de esta temporada, después de quedarse en la orilla en las semifinales de Copa del Rey. Ahí, el 4-0 de los rojiblancos en el Metropolitano fue suficiente para meterse en la final de La Cartuja, ya que el 3-0 de la vuelta fue insuficiente. Eso sí, esta vez, pese a que la renta rojiblanca es más corta, el desafío parece más complicado por no contar con el aliento de su afición.

Es más, la historia invita a ser negativo en clave 'culer'. Enfrente tendrá al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, que con el argentino al frente no ha perdido ninguno de los 20 partidos de eliminatoria que ha afrontado como local en la máxima competición continental. De hecho, la única derrota del argentino en casa en una eliminatoria europea se produjo en la temporada 2012-2013, cuando el Rubin Kazan asaltaría el Vicente Calderón (0-2) en la Liga Europa.

Es más, si se tiene en cuanta todos los partidos europeos de la 'era Cholo', sólo Benfica, Chelsea, Liverpool, Milan, Lille y Bodo/Glimt, han sido capaces de vencer a los colchoneros como visitantes. Un dato al que se suma que ninguna de esas seis derrotas le serviría al Barça para levantar la eliminatoria. Eso sí, los blaugranas han ganado en cinco de sus últimas seis visitas al Metropolitano.

En cuanto a la historia del FC Barcelona, esta será la eliminatoria número 13 en Europa en la que intente remontar lejos de la Ciudad Condal. De ellas, sólo conseguiría avanzar, o ganar el título, en dos, ambas en la Copa de Ferias: ante la Fiorentina en 1964 y el Real Zaragoza en 1966. Frente a los italianos el resultado de ida fue de 0-1 y la vuelta acabó 0-2, mientras que frente a los maños el resultado de la ida sería el mismo y la vuelta se saldaría con un 2-4.

La temporada pasada no perdió, pero el empate a tres goles ante el Inter de milán italiano en la ida fue clave para caer eliminado agónicamente en San Siro en las semifinales al perder 4-3 en la prórroga, mientras que en la 20-21 le fue imposible levantar el demoledor 1-4 ante el PSG francés.

A nivel de la máxima competición europea, sólo un equipo ha sido capaz de darle la vuelta a una eliminatoria después de haber perdido en casa la ida por más de un gol de diferencia. Lo hizo, hace no tanto, el Manchester United frente al PSG en los octavos de final de la temporada 2018-19 --0-2 en la ida en Old Trafford y 1-3 en la vuelta en el Parque de los Príncipes--.

Además, el gol que confirmaba el pase de los ingleses sería obra de Marcusn Rashford, actualmente en las filas del FC Barcelona. Aunque cabe mencionar que ese resultado mandaría el partido a la prórroga en el Metropolitano, ya que en aquella ocasión seguía instaurado el valor doble de los goles fuera de casa en caso de empate.