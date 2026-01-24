El FC Barcelona conquista otra Supercopa contra el Real Madrid

FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona derrotó (2-0) al Real Madrid este sábado en la final de la Supercopa de España Iberdrola celebrada en el Estadio Skyfi Castalia, estirando su dominio en el torneo, en el fútbol nacional y en los Clásicos, a pesar de los momentos del rival.

Esmee Brugts, con un cabezazo a saque de esquina cerca de la media hora, y Alexia Putellas, de penalti ya en el 94', dieron la sexta Supercopa de siete disputadas al Barça para mantener la sequía de títulos de las blancas. El Madrid apretó de inicio y en la reanudación, pero sobrevivió con las paradas de Misa Rodríguez.