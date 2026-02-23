El FC Barcelona desmiente que Laporta y su directiva cobraran comisiones ilegales en el extranjero

Joan Laporta attends the press conference during the presentation of his candidacy for the presidency of FC Barcelona with the ‘Defensem el Barça’ platform at Sede ‘Defensem el Barça’ on February 17, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha calificado de "falsa" e "inverosímil" la noticia sobre el presunto cobro de comisiones ilegales en el extranjero por el expresidente del club Joan Laporta y su directiva, tras la denuncia presentada por un socio ante la Audiencia Nacional (AN), y lamentó que esta publicación pueda alterar el resultado de las elecciones a la presidencia del 15 de marzo.

Según publica El Periódico, un socio del FC Barcelona presentó el pasado viernes ante la Audiencia Nacional una denuncia contra Laporta, el presidente en funciones Rafael Yuste; la exvicepresidenta institucional y responsable de la gestión del Espai Barça, Maria Elena Fort; y, entre otros, Eduard Romeu, exvicepresidente económico, por el presunto cobro de "comisiones indebidas" a través de sociedades en España, Chipre, Dubai, Croacia y Estonia.

En este sentido, el club informó de que el pasado 15 de enero de 2026 periodistas de dos medios de comunicación y la organización 'Organized Crime&Corruption Reporting Project (OCCRP)' se pusieron en contacto con FC Barcelona para contrastar una información y "supuestos documentos que acreditarían o serían la base de los hechos que en el día de hoy aparecen en la noticia publicada".

Dicha documentación fue analizada y el Barça pudo constatar que la información era "inverosímil y ajena a la realidad", y que se fundamentaba, presumiblemente, en "documentación falsa o gravemente manipulada". Por ello, el 19 de enero contestó a esta organización y a los periodistas indicándoles expresamente que "la información que querían contrastar era total y absolutamente falsa y que los documentos sobre los que decían que se basaba, sin duda, deberían ser falsos y/o manipulados".

Según ha podido conocer el FC Barcelona, esta información "falsa" habría sido ofrecida a otros muchos medios de comunicación nacionales, y expresó su desconocimiento de los detalles de la denuncia presentada ante la AN por el socio de la entidad, pero que los detalles publicados por El Periódico coinciden con la información desmentida el pasado 19 de enero.

Asimismo, el FC Barcelona informó de que, de confirmarse la identidad de los hechos, iniciará acciones legales contra el socio por la presentación de una denuncia falsa, falsedad documental y calumnias, e instará a su Comisión de Disciplina para que le abra un expediente disciplinario, con independencia de que la denuncia sea admitida a trámite o no.

Igualmente, anunció que estudiará acciones contra el medio de comunicación que ha publicado la noticia por hacerlo "sabiendo que la denuncia se basa en información y documentación falsa" y que actuará "con total firmeza y rotundidad" contra los que "den por cierta una información que resulta totalmente falsa".

Además, el FC Barcelona pondrá a disposición de la Junta Electoral la totalidad de la información de la que dispone sobre este asunto "a los efectos de que verifiquen la realidad de la situación y adviertan a los precandidatos de las consecuencias de la utilización de noticias e informaciones falsas durante este proceso electoral".

Por último, lamentó que esta publicación se produzca en pleno contexto electoral y entiende que esta acción podría responder a un "intento ilegítimo" de alterar el normal desarrollo del proceso electoral, "con la pretensión de condicionar o manipular" la soberanía de sus socios.