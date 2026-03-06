El FC Barcelona habilitará cinco sedes electorales para las elecciones del 15 de marzo

Mapa electoral del FC Barcelona para las elecciones presidenciales del 15 de marzo - FCB

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona habilitará cinco sedes electorales para las elecciones a la presidencia del club del próximo 15 de marzo, con el objetivo de facilitar la participación de los socios con derecho a voto, que podrán ejercerlo en Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida y Andorra.

Un total de 114.504 socios y socias están llamados a las urnas en estos comicios, en los que el club ha dispuesto cinco puntos de votación repartidos por las cuatro demarcaciones provinciales catalanas y Andorra.

La principal sede electoral estará situada en las instalaciones del Spotify Camp Nou, en Barcelona, mientras que en Girona se votará en la Casa de Cultura; en Tarragona, en el Palacio de la Diputación; en Lleida, en la Federació Catalana de Futbol; y en Andorra la Vella, en el Centre de Congressos.

En total se habilitarán más 120 mesas electorales, la mayoría de ellas en Barcelona, con 110 en el Spotify Camp Nou. Además, habrá cinco mesas en Girona, cuatro en Tarragona, dos en Lleida y una en Andorra la Vella.

El censo electoral será universal, por lo que los socios podrán votar en cualquiera de estas sedes con independencia de su lugar de residencia. Las urnas se abrirán a las 9.00 horas y se cerrarán a las 21.00 horas, en una jornada en la que el club ha animado a la masa social a participar para decidir el futuro de la entidad.