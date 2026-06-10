El FC Barcelona inaugura en Miami su centro de operaciones en América

Inauguración de la oficina comercial del FC Barcelona en Miami (Estados Unidos) - FCB

BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha inaugurado una nueva oficina corporativa en Miami (Estados Unidos), que se convertirá en su centro operativo en el continente americano en sustitución de la sede que hasta ahora desempeñaba esta función desde Nueva York, con el objetivo de reforzar su presencia comercial e institucional en la región.

La nueva sede, ubicada en el edificio One Biscayne Tower, en pleno centro de Miami, cuenta con una superficie de 225 metros cuadrados y está concebida como un espacio versátil para la celebración de reuniones, actos corporativos y eventos. Más de 200 representantes de los ámbitos empresarial, social e institucional de la ciudad asistieron al acto inaugural, encabezado por el director general del FC Barcelona para América, Bryan Bachner.

Según explicó la entidad blaugrana, el traslado responde a la voluntad de adaptar su estructura internacional a la evolución de los mercados estratégicos y acercarse a aficionados, patrocinadores y socios comerciales de todo el continente. La oficina actuará además como centro neurálgico para la gestión de los activos comerciales del club y para la identificación de nuevas oportunidades de negocio.

"Miami se ha convertido en uno de los principales centros futbolísticos de Estados Unidos y representa una oportunidad extraordinaria para seguir expandiendo nuestra presencia global", señaló el presidente del FC Barcelona, Rafa Yuste, quien destacó que la nueva oficina permitirá fortalecer la relación con los seguidores del club en América y desarrollar nuevas iniciativas y colaboraciones.

La apertura da continuidad al trabajo iniciado en 2016 con la puesta en marcha de la oficina de Nueva York, que durante la última década ha contribuido a consolidar la marca Barça en Norteamérica y América Latina. El cambio de ubicación coincide además con el creciente protagonismo internacional de Miami, impulsado por el auge del fútbol en Estados Unidos y la proximidad del Mundial de 2026.

El club recordó también sus fuertes vínculos con el mercado estadounidense, donde actualmente dispone de varias academias de formación, centros de alto rendimiento y una amplia red de peñas oficiales. Además, la nueva oficina acogerá la sede de la US Barça Foundation, creada en 2024 para desarrollar proyectos de inclusión social dirigidos a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de la práctica deportiva.

Por otro lado, el FC Barcelona destacó la colaboración de la Miami Downtown Development Authority (Miami DDA), organismo que ha facilitado la llegada de la entidad catalana al centro financiero de la ciudad mediante distintos programas de apoyo empresarial. Ambas partes trabajarán conjuntamente para reforzar la presencia de la marca Barça en América y consolidar a Miami como uno de los principales polos internacionales de negocio y actividad deportiva.