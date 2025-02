El FC Barcelona incrementa sus activos de negocio con una fusión a Barça Media

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona informó este jueves que ha iniciado el procedimiento administrativo en el Registro Mercantil de Barcelona para la fusión por absorción de la filial Bridgeburg Invest SL (Barça Vision) dentro de la matriz que gestiona los activos digitales y audiovisuales del Club, Barça Produccions (Barça Media).

"Los objetivos del Club en esta operación de fusión es la simplificación de la estructura de su negocio digital y audiovisual mediante su concentración bajo un único paraguas societario y poder impulsar iniciativas transversales en el sector digital con todos los activos disponibles", dice el comunicado oficial.

Según el club azulgrana, como consecuencia de este procedimiento, Barça Media absorberá la estructura societaria de Bridgeburg incluyendo su negocio (metaveros, web3, NFT, fan tokens...), calendario de pagos y trabajadores y trabajadoras, que se integrarán en una nueva estructura que ya incluía Barça Studios, Barça Games y los eSports.

Con la entrada en Registro del proceso de fusión se inicia el plazo de consultas durante el próximo mes por las partes interesadas que deben terminar en la Junta General de Accionistas de Bridgeburg donde se apruebe la operación. Los actuales socios del FC Barcelona en Bridgeburg son: Blaugrana Invest (18,96%), Vestigia (4,93%), Hellgas (14,73%), Orpheus (1,83%) y Aramark (6,13%).

"Con este movimiento, el club incrementa el listado de activos de negocio disponibles y se enfoca en el desarrollo de los nuevos negocios emergentes, en línea con las tendencias generales y con la voluntad de acompañar a los culers/fans en la experiencia "Barça" en todas sus modalidades", añade la nota.

Además, el Barça recuerda que "ya aprovisionó los pagos no cobrados de los inversores de Bridgeburg a las Cuentas Anuales Consolidadas de la temporada 2023/24, aprobadas en la Asamblea General Ordinaria del pasado 19 de octubre de 2024".

La venta del 49% de Barça Producciones fue aprobada con un 88% de votos favorables durante la Asamblea General Ordinaria del 17/23 de Octubre de 2021 y la operación de Bridgeburg Invest fue ratificada en la Asamblea General Ordinaria de 9 de octubre de 2022.

Desde entonces, el FC Barcelona trabaja "en la transformación del modelo de negocio audiovisual con el lanzamiento del OTT Barça One y el crecimiento del negocio digital basado en nuevas tecnologías Web3, como los proyectos de NFTs In a way, inmortal (2022) y Empowerment (2023) o el proyecto de Fan Tokens del FC Barcelona en colaboración con la plataforma Socios.com".