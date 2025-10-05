El FC Barcelona no perdona los tropiezos de Atlético y Real Sociedad y se despega en el liderato de la Liga F

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona afianzó aún más su liderato en la Liga F Moeve 2025-2026 después de sumar su sexta victoria en la visita a la SD Eibar (0-4) y aprovechar que sus más directos perseguidores, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, se dejaron puntos ante el Athletic Club (1-1) y el Costa Adeje Tenerife (1-1), algo de lo que también sacó partido el Real Madrid ante el FC Badalona Women (3-0), en partidos correspondientes a la sexta jornada del campeonato.

Antes de iniciar el asalto a la nueva fase de liga de la Liga de Campeones, el Barça continuó firme en el torneo doméstico y firmó otra nueva goleada al batir por 0-4 en Ipurua a la SD Eibar y haciendo muchas rotaciones pensando en la visita el martes del Bayern Múnich alemán.

Sin embargo, la diferencia de potencial entre ambos equipos se mantuvo pese a que al descanso sólo lucía el gol de la joven Clara Serrajordi. En la segunda parte, Vicky López, Caroline Graham Hansen y Salma Paralluelo, que estrenó posición como lateral izquierda, cerraron el marcador.

Ahora, el actual campeón tiene ya cuatro puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Atlético de Madrid, al que precisamente rendirá visita la próxima jornada en busca de descolgarle mucho más. Las rojiblancas sumaron su segundo tropiezo de la temporada, también en casa, al empatar 1-1 con un Athletic Club que continúa sin ganar y en los puestos bajos de la tabla.

El gol de Lauren en el minuto 86 parecía dar la victoria al conjunto entrenado por Víctor Martín, pero a renglón seguido igualaron las visitantes por medio de Jone Amezaga para arañar un punto y sumir en la decepción a su rival que el miércoles jugará ante el SKN St.Pölten austriaco en la Champions.

A cinco puntos de las blaugranas se queda ahora la Real Sociedad, que perdió su invicto al caer por 1-2 en Zubieta frente al Costa Adeje Tenerife, que confirmó su gran arranque de temporada para situarse cuarto a un punto de las realista y a dos de las colchoneras. Sakina Diki y Natalia Ramos, de penalti, pusieron el 0-2 en el minuto 22, y aguantaron pese al recorte pasada la media hora de Edna Imade, la primera en perforar la portería este año de Noelia Ramos.

Estos tropiezos del Atlético y de la Real también los aprovechó el Real Madrid para recortarles su diferencia en la pelea por las plazas de acceso a la Champions. Antes de debutar este miércoles en la máxima competición continental ante la AS Roma italiana, el equipo madridista ganó con autoridad por 3-0 (Naomie Feller, Linda Caicedo y Athenea del Castillo) al FC Badalona Women y situarse a tres y dos puntos del segundo y tercer clasificado. A esa misma distancia está también el Madrid CFF, que se impuso al colista Levante UD por 2-0 con tantos de Allegra Poljak y Kamilla Melgard.

Del resto del fin de semana, aparte del Athletic Club y el Levante UD, los otros dos equipos que aún no han ganado, el RCD Espanyol y el DUX Logroño, tampoco lo hicieron. El conjunto catalán perdió en su visita al Sevilla FC por 1-0, mientras que el riojano empató en Las Gaunas con el Granada CF. La jornada se completó con la clara victoria del Alhama CF El Pozo ante el Deportivo ABANCA por 3-1.