El FC Barcelona presenta su candidatura para organizar la final de la Champions League de 2029 en el Camp Nou

Archivo - Ilustration, ball of the match during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg, football match played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou stadium on April 08, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona, de manera conjunta con el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, ha presentado formalmente ante la UEFA su candidatura para optar a organizar en el Spotify Camp Nou la final de la Champions League del año 2029.

La entidad blaugrana informó este miércoles de que el "expediente completo" presentado al máximo organismo rector del fútbol europeo cuenta también "con el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en calidad de asociación anfitriona y coorganizadora".

"La documentación presentada incluye todos los requisitos técnicos, contractuales e institucionales exigidos por la UEFA, además de las garantías necesarias para acreditar la capacidad organizativa del Spotify Camp Nou y la ciudad de Barcelona para alcanzar los deportes más importantes del mundo", precisó el Barça en su comunicado oficial.

"Con la presentación de este expediente, culmina el proceso formal de candidatura. A partir de ahora, la UEFA iniciará la fase de evaluación de las diferentes propuestas presentadas para determinar quiénes serán las designadas para la celebración de la final de la Liga de Campeones del año 2029", subrayó el club azulgrana en su nota de prensa.

Esta candidatura, según añadió la misma nota, "pone en valor a Barcelona como una ciudad con una experiencia contrastada en la organización de grandes eventos internacionales" e igualmente destaca al renovado Camp Nou "como un estadio de referencia mundial".

"Con una larga trayectoria vinculada a los grandes escenarios del fútbol internacional e inmerso en una profunda transformación que se consolida entre los deportes más modernos, innovadores y emblemáticos del mundo, el Camp Nou reúne todas las condiciones para desarrollar el escenario ideal de una final de Champions League", agregó el Barça.

"El recinto ha sido históricamente reconocido por la UEFA como un estadio de máxima categoría y es el más grande de Europa en capacidad", recalcó el texto de prensa culé. "El club y las instituciones implicadas permanecen ahora a la espera de la decisión final de la UEFA, en un proceso competitivo en el que concurren varias candidaturas", se indicó.

No en vano, según recordó finalmente el Barça en su comunicado, "la designación de la sede que albergará la final de la Champions League 2029 está prevista para el último trimestre de este año".