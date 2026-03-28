El FC Barcelona quiere cerrar la Liga F Moeve y dar otro golpe en la moral del Real Madrid

Ewa Pajor of FC Barcelona and Misa Rodriguez of Real Madrid compete for the ball during the UEFA Women’s Champions League 2025/26, Quarter-finals first leg football match played between Real Madrid CF and FC Barcelona at Alfredo Di Stefano stadium on Marc - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona intentará poner ya el cierre definitivo y casi matemático al título de la Liga F Moeve 2025-2026 con una nueva victoria en el Estadio Alfredo di Stéfano sobre un Real Madrid que tratará de mejorar en el segundo Clásico en cinco días y después de ceder ya claramente el primero el pasado miércoles.

Un nuevo choque, el segundo de los tres consecutivos que tienen en ocho días, entre el equipo blaugrana y el madridista marca la vigesimocuarta jornada del campeonato doméstico que podía quedar ya definitivamente sentenciado ya que en caso de nueva victoria del líder se pondría con 13 puntos sobre su rival y a falta de 18 por disputarse.

De momento, el conjunto que entrena Pere Romeu llega, además de esta amplia ventaja en puntos, en una más pesada para el de Pau Quesada como la que supone el aspecto anímico. Hace un año, a estas alturas, el Real Madrid festejaba su primera, y única victoria en un Clásico, por 1-3 en el Lluis Companys, pero desde entonces el guión ha vuelto a ser el de siempre, con el FC Barcelona inalcanzable y en ocasiones aún más dominador.

Y esa diferencia se pudo volver a comprobar el pasado miércoles en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, que se saldó con un demoledor 2-6 para las blaugranas, dispuestas a no relajarse y a dar otro golpe más en la moral de un rival obligado a mejorar mucho para ser más competitivo que hace unos días donde sólo Linda Caicedo estuvo a buen nivel y con dos goles de bella factura.

"Hay una distancia que hay que aceptar, hoy se ha demostrado que tienen una marcha más a nivel de ritmo y mental. Se ha visto el Real Madrid del que queríamos huir, ahora tenemos el domingo otra oportunidad para cambiar el sabor de boca", admitió Quesada tras una nueva goleada que deja un balance cuatro derrotas este año con 16 goles encajados y sólo estos dos últimos anotados.

Los dos equipos se volverán a ver las caras el próximo jueves en la vuelta de la Champions, en un escenario además como el Spotify Camp Nou, y el madridista querrá llegar representando algo más de amenaza al triple campeón de Europa, que no suele relajarse demasiado en este tipo de partidos y que buscará hacer más mella en la moral merengue.

El Real Madrid intentará parecerse más en agresividad, intensidad y concentración defensiva al de los anteriores partidos al último para incomodar más a un Barça que pareció jugar sin la necesidad de acelerar en exceso y que sacó provecho a dos tempraneros goles, una situación que deben intentar evitar las locales para afianzar sus opciones.

Además, está por ver si Pau Quesada administrará los minutos pensando también en el jueves y si pondrá muchos cambios, aunque lo más probable es que no haga una rotación masiva pensando en el Spotify Camp Nou, aunque puede haber modificaciones con las entradas de jugadoras como Yasmim, Sandie Toletti, Rocío Gálvez y Alba Redondo. Caicedo debería ser titular como la mayor amenaza a la que prestará atención las visitantes.

También parece posible que Pere Romeu, que acertó con su plan de partido el pasado miércoles con la joven Clara Serrajordi en el medio y Vicky López en un costado, pueda realizar cambios en su equipo. La central 'Mapi' León, esta recién salida de lesión, y la extremo noruega Caroline Graham Hansen fueron suplentes en el Di Stéfano y tienen muchas opciones de volver al once junto con otras opciones como Salma Paralluelo, de cara a repartir minutos sin perder competitividad para un partido en horario inusual como las 21.00.

A la espera de una nueva derrota madridista en un Clásico estará la Real Sociedad, tercera clasificada, para tratar de recortar los seis puntos de desventaja en la pelea por la segunda plaza con el Real Madrid. El equipo guipuzcoano partirá como favorito en Zubieta ante el DUX Logroño, antepenúltimo.

Por detrás, el Costa Adeje Tenerife no renuncia a esa tercera posición que da acceso a poder jugar la Champions y que tiene todavía lejos, a ocho puntos, para lo que necesita ganar en el Heliodoro Rodríguez López a un irregular Madrid CFF; mientras que el Atlético de Madrid tendrá un atractivo duelo en San Mamés ante el Athletic Club.