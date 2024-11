El FC Barcelona quiere descolgar al Atlético de la pelea por la Liga F

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El encuentro entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, los dos primeros clasificados, se presenta como el más atractivo de la novena jornada de este fin de semana la Liga F 2024-2025 en la que el Real Madrid, tras un largo parón, se medirá al competitivo Levante Badalona, cuarto.

El Centro Deportivo de Alcalá de Henares acogerá un siempre entretenido encuentro entre el conjunto blaugrana, líder, y el rojiblanco, segundo a cuatro puntos y que tratará de arañar algo positivo para no perder la estela de la cabeza ni poner en riesgo su segunda plaza.

El equipo que entrena Víctor Martín llega algo más urgido a este duelo después de tropezar a domicilio ante el recién ascendido RCD Espanyol (0-0), un partido donde rotó bastante tras el parón internacional, e intentará mostrar su fortaleza en casa donde hasta el momento ha ganado sus cuatro encuentros con tan sólo un gol encajado.

Sin embargo, el FC Barcelona supondrá un reto de máxima exigencia para las colchoneras que ya el año pasado estuvo cerca de sumar un valioso empate en la anterior visita en Liga F, donde cayó por un ajustado 0-1, con gol de Alexia Putellas, y con Cata Coll siendo clave en los últimos minutos.

El conjunto de Pere Romeu ha ganado todo en esta temporada doméstica y aunque parece que está concediendo algo más a sus rivales, se plantará en Alcalá de Henares tras hacer 33 goles en sus últimos cuatro partidos ligueros, aunque en dos de ellos (Madrid CFF y Espanyol) empezó por detrás en el marcador.

Pese a tener la semana que viene duelo de Liga de Campeones ante el Sankt Poelten austriaco, lo más probable es que no haga demasiadas rotaciones en un once para el que no podrá contar ni con Fridolina Rölfo ni con Salma Paralluelo y donde Alexia Putellas intentará desempatar con Luis Suárez como tercera máxima goleadora del club. Gio Queiroz, por sanción, será baja en las locales.

Por su parte, a la espera de ver lo qué sucede en este encuentro estará el Real Madrid, tercer clasificado a cinco puntos del liderato y sólo uno de la segunda plaza, pero con un partido pendiente, y que visita el Estadi Municipal de Badalona donde le espera un Levante Badalona que marcha en una sorprendente cuarta posición.

El conjunto madridista vio aplazado su choque contra el Levante UD de la anterior jornada por la trágica DANA y lleva sin competir desde que ganase el pasado 20 de octubre el derbi al Madrid CFF (0-1). Ahora, buscará seguir con su pleno como visitante antes de afrontar un choque clave para su futuro en la Liga de Campeones el próximo miércoles cuando reciba al Twente neerlandés.

Este choque puede marcar el once que disponga Alberto Toril en suelo catalán, donde serán bajas seguras Athenea del Castillo, operada de una fractura de clavícula, y Sandie Toletti, para medirse a un Levante Badalona, que viene de perder 4-3 ante el Real Betis, pero que en casa está invicto, con tres victorias y un empate, y sin haber encajado todavía.

Además, en una jornada con el derbi valenciano entre el Levante UD y el Valencia CF aplazado por la trágica DANA, la Real Sociedad, tras dos partidos sin conocer la victoria, tratará de volver a la senda de la victoria para tener opciones de situarse cuarto en su visita al Deportivo ABANCA. A esa posición también aspira el Costa Adeje Tenerife, que está a dos puntos y que visita Ipurua donde la SD Eibar espera romper su racha de seis partidos sin ganar.

Finalmente, el Athletic Club recibirá a un Real Betis al alza tras dos victorias consecutivas, mientras que el Sevilla visita a un Madrid CFF que cogió algo de aire con su empate en Zubieta del pasado fin de semana, pero que acumula seis encuentros sin ganar. El duelo directo por la permanencia entre el RCD Espanyol, que en casa demostró su fortaleza con su empate sin goles ante el Atlético en la pasada jornada, y el Granada CF, que viene de ganar con autoridad el derbi ante el Sevilla (3-0).