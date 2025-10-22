FC Barcelona y Uber escenifican su acuerdo hasta 2027 con 30 Cupra Tavascan blaugranas

Escenificación del acuerdo entre FC Barcelona y Uber con la presencia del jugador Pau Cubarsí y uno de los Cupra Tavascan blaugranas - FCB

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y Uber han firmado este miércoles un acuerdo estratégico por el cual la plataforma de movilidad se convierte en nuevo 'Official Partner' del club hasta 2027, además de incorporar a su flota un total de 30 vehículos Cupra, marca que también es socia de la entidad, del modelo Tavascan y pintados con los colores blaugranas.

El acuerdo se presentó este miércoles en un evento celebrado en las instalaciones del FC Barcelona con la presencia del jugador del primer equipo Pau Cubarsí, junto al director general del FC Barcelona, Manel del Río, y del CEO de Uber España y Portugal, Felipe Fernández Aramburu.

"La alianza nace con el objetivo de contribuir a mejorar la movilidad de la afición y la gestión del tráfico alrededor del nuevo Spotify Camp Nou y de los diferentes espacios del Espai Barça", aseguró el club en un comunicado.

En este sentido, el acuerdo contempla la implementación de zonas de recogida para los usuarios y usuarias, así como el impulso de soluciones de movilidad sostenible, como el servicio cien por cien eléctrico de Uber, disponible en Barcelona desde hace apenas unas semanas.

Para celebrar el acuerdo, el FC Barcelona y Uber lanzan una edición limitada de 30 Cupra Tavascan completamente personalizados con los colores azul y grana del club. Los usuarios podrán conseguir un viaje en uno de estos vehículos a través del servicio 'Electric' de la aplicación.

En el marco de este patrocinio, Uber y Uber Eats también tendrán visibilidad en los espacios publicitarios del nuevo Spotify Camp Nou, todavía en construcción, y podrán desarrollar diversas acciones corporativas y de marca en esta instalación.

El director general del FC Barcelona, Manel del Río, aseguró que este acuerdo con Uber refuerza el compromiso del club con la "innovación" y con la colaboración con "marcas líderes en soluciones de movilidad". "La alianza nace con el objetivo de mejorar la movilidad de la afición y la gestión del tráfico alrededor del nuevo Spotify Camp Nou", valoró.

Por su parte, el director general de Uber en España y Portugal, Felipe Fernández Aramburu, aseguró que el FC Barcelona no solo mueve pasiones, sino que "también mueve la ciudad". "Con este acuerdo queremos poner nuestro granito de arena para que la experiencia de ir al estadio sea aún mejor. Esperamos que los 'culers' disfruten del viaje en su Cupra eléctrico con los colores de su equipo", deseó.