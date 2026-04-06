La FEB presenta los partidos de agosto en Zaragoza con las selecciones masculina y femenina de baloncesto. - FEB

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha presentado este lunes los partidos que las selecciones absolutas masculina y femenina jugarán en el Pabellón Príncipe Felipe entre los próximos 28 y 30 de agosto, convirtiéndose Zaragoza "en el epicentro del baloncesto internacional".

Así lo indicó la propia FEB en una nota de prensa. Su presidenta, Elisa Aguilar, encabezó la presentación ante los medios de comunicación junto a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; la directora general de Deportes del Gobierno de Aragón, Cristina García; y el presidente de la Federación Aragonesa de Baloncesto (FAB), José Miguel Sierra.

"Zaragoza es ciudad de baloncesto. Y cuando te reciben tan bien, se agradece. Quiero poner en valor lo que presentamos hoy. No se da casi nunca que las dos selecciones estén en una misma ciudad y con unos compromisos tan importantes como en esta ocasión", declaró Aguilar.

"En la masculina tenemos un proyecto nuevo liderado por Chus Mateo y que traerá a Zaragoza una plantilla que mezclará juventud, veteranía y algún nombre ligado a la ciudad que espero que pueda estar. En la femenina será un torneo de nivel para preparar el Mundial y con una plantilla con nombres muy conocidos para la afición aragonesa", añadió.

Luego Chueca destacó que el impacto baloncestístico en su ciudad se verá "pronto" con la Final Six de la Euroliga Femenina y también en agosto con la 'Familia'. "Es un lujo tener el mejor baloncesto y nos permite tener una mejor proyección exterior de la ciudad. Esta apuesta por la celebración de eventos deportivos viene desde hace años y esperamos que Zaragoza sea talismán y que les dé buena suerte", comentó.

"Cuando la selección de baloncesto llama a Zaragoza, la ciudad siempre responde. El Príncipe Felipe es el escenario perfecto para este tipo de eventos y la forma de acercar al aficionado el baloncesto de alto nivel. Este año la repercusión ha multiplicado por 4,5 la inversión que se ha hecho en eventos deportivos, por lo que el Gobierno de Aragón va a seguir colaborando en estas iniciativas", aseguró García.

Por último, Sierra se congratuló de que Zaragoza "sea el centro neurálgico del baloncesto español". "Además de los eventos de alto nivel, empezamos el año con el Campeonato de España infantil y cadete y más de 4.000 visitantes en la ciudad, y este verano tendremos también selecciones de formación preparándose en Aragón", agregó al respecto.

"Estoy seguro que la afición de Zaragoza va a disfrutar de baloncesto de alto nivel, tanto en el torneo femenino, con equipos de mucha calidad, como con el partido masculino, que aunque todavía no se sepa, será también un encuentro atractivo", sentenció el presidente de la FAB.

La selección masculina disputará el viernes 28 de agosto su primer partido de la segunda fase de clasificación para la Copa del Mundo 2027. Será ante un rival por confirmar entre los equipos del Grupo B (Grecia, Portugal, Montenegro o Rumanía) y se antoja clave para estar en la cita mundialista que se celebrará en Catar. De momento, los pupilos de Chus Mateo son líderes del Grupo A con cuatro victorias en cuatro partidos.

La última vez que la afición zaragozana disfrutó en directo de la selección masculina fue en febrero de 2024, con un duelo frente al combinado de Letonia y clasificatorio para el Eurobasket, y previamente en 2022 contra Macedonia del Norte y en 2020 contra Polonia.

En cambio, la última visita de la selección femenina tuvo lugar en 2019 para un torneo cuadrangular con los combinados nacionales de Italia, Bélgica y Rusia; sirvió de preparación para el Eurobasket de ese mismo año, en el que España a la postre se proclamó campeona.

Ahora regresará la selección femenina para jugar entre el 28 y el 30 de agosto otro torneo de preparación, en su caso para la Copa del Mundo de este mismo 2026. Será la última piedra de choque antes de viajar a Alemania y se conformará con formato de triangular junto a China y Mali.