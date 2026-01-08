Fede Valverde: "El Atlético jugó mucho mejor que nosotros y hay que seguir corrigiendo eso"

Federico Valverde of Real Madrid CF plays the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Real Betis Balompie at Berabeu stadium on January 04, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El futbolista uruguayo Federico Valverde, capitán del Real Madrid, ha opinado que el Atlético de Madrid jugó este jueves "mucho mejor" su semifinal de la Supercopa de España y que, por ello, "hay que seguir corrigiendo" cada error, pese a haber ganado los merengues por 1-2 a los colchoneros en este torneo que se está disputando en Yeda (Arabia Saudí).

"Después de tantos partidos sin marcar, era un gran partido para volver a marcar gol y para que el equipo ganara. También hay que seguir siendo autocrítico por la imagen del partido. Es verdad que hemos tenido ocasiones, pero el equipo de ellos tuvo mucho más, creo que jugaron mucho mejor que nosotros y hay que seguir corrigiendo eso", declaró Fede Valverde a Movistar Plus+ en el King Abdullah Sports City Stadium.

"Somos un gran equipo, pero creo que tenemos que estar más juntos en los momentos que nos toca sufrir, que es parte del fútbol. Hay que saber sufrir, hay que saber atacar, pero en esos momentos hay que estar todos juntos", insistió el centrocampista reconvertido a lateral derecho.

Luego dijo que "es verdad que uno siempre quiere empezar ganando" y señaló que "es muy difícil siempre empezar perdiendo y después de dar la vuelta al partido". "Nos relajamos un poco con el gol del principio y nos costaba tener el balón adelante, tener la pelota, hacer nuestro juego", comentó en alusión al 0-1 que él mismo anotó con un tiro lejano de falta.

"Fue el partido prácticamente así. Sí hemos tenido muchas ocasiones, pero son ocasiones que hemos salido de contragolpe o que hemos agarrado un balón parado a ellos. Entonces, hay que ser autocríticos y seguir mejorando", repitió el jugador charrúa en sus declaraciones.

"Después de tantos partidos que llevamos los dos equipos, es verdad que también el calor acá creo que nos afectó a todos los jugadores. Es verdad que trabajamos para esto y vivimos para esto, pero hay momentos que el cuerpo lo siente y se ha notado que en los últimos minutos fue muy duro para los dos equipos", habló al respecto del cansancio en el desenlace.

Sobre su breve conversación con Diego Pablo Simeone, entrenador del Atleti, el jugador merengue prefirió ceñirse al "código de futbolista y de técnico" como "parte del fútbol" para no desvelar nada. "Somos un derbi, y que se viva de esa manera. Lo importante es que siempre quede ahí, en el campo, y que el fútbol siga viviendo este folclore y esa chispa", subrayó.

Por último, el capitán del Real Madrid fue lacónico tras ser preguntado por la final de este torneo que se celebrará el próximo domingo, con el FC Barcelona como adversario. "Hay que estar preparados, descansar bien y mentalizarnos en que hay que ganar", se limitó Valverde a responder.