La Federación Cántabra de Fútbol reelige a José Ángel Peláez como presidente

SANTANDER, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Cántabra de Fútbol (FCF) ha celebrado este jueves, 5 de marzo, la Asamblea General Extraordinaria en la que se ha reelegido a José Ángel Peláez como presidente para los próximos cuatro años.

El acto ha contado con la presencia del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, que ha mostrado su apoyo a Peláez, con el que, según ha dicho, trabaja "codo con codo" en la toma de decisiones.

"Para mí José es una persona fundamental desde que llegué y también lo es el fútbol cántabro, al que seguiré prestando todo mi apoyo", ha añadido.

Según ha informado la Federación Cántabra en un comunicado, con la votación de hoy culmina el proceso electoral iniciado el pasado 20 de enero.

La Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte ha sido la encargada de garantizar la legalidad del proceso, que se ha realizado sin ninguna incidencia a lo largo de los dos últimos meses.

El plazo de presentación de candidaturas terminó el pasado 27 de febrero, cuando Peláez proclamó oficialmente a Peláez como único candidato

En total, han sido 26 clubes, 16 jugadores, 4 árbitros y 5 entrenadores los miembros con derecho a voto que han participado en este proceso y que a partir de ahora formarán la Asamblea General de la FCF.

Este será el tercer mandato de Peláez al frente del fútbol cántabro tras su primera elección en julio del 2012.

"Desde el primer día que iniciamos esta aventura muchos que estáis aquí no me habéis fallado. Tener el apoyo de todo el fútbol cántabro y que no haya ninguna candidatura más es para mí un orgullo. Han sido muchas horas de trabajo desde que llegamos, muchos kilómetros de carretera, pero ha merecido la pena", ha dicho.

También ha tenido palabras hacia Rubiales, al que ha agradecido su confianza y ha trasladado que seguirá haciendo "todo lo posible" para ayudar al fútbol.

Tras la celebración de la asamblea, el acta de la votación será remitido a la Consejería de Deportes para que el director general apruebe el nombramiento oficial del presidente para los próximos cuatro años.