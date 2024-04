"La Federación Española de Fútbol hay que hacerla nueva", afirma Enrique Cerezo

LOGROÑO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético Madrid, Enrique Cerezo, se ha referido este viernes a la situación que rodea a la Real Federación Española de Fútbol y ha pedido "hacerla nueva" porque todo lo que le está sucediendo en los últimos meses "es muy triste y hay que solucionarlo cuanto antes mejor".

Además, durante su participación en los III Encuentros SER Fútbol, que organiza la Cadena SER de La Rioja, ha hablado también del 121 aniversario que celebra el club este año. "El Atlético de Madrid ha pasado por muchos problemas a lo largo de su historia, pero ahora tenemos que celebrar que somos uno de los grandes clubes de Europa", ha subrayado.

No obstante, ha calificado la temporada actual como "normal", a la espera de clasificarse entre los tres primeros en La Liga y volver a jugar la Champions la próxima temporada, después de las declaraciones de Rodrigo de Paul, quien habló de una campaña "espectacular".

Tampoco ha dejado al margen la polémica sobre el VAR, en el que no cree porque "no evita el fallo humano", y la necesidad de incorporar la última tecnología para evitar, por ejemplo, 'goles fantasma' como los del pasado Clásica. "Lo que le falta al fútbol es la cámara de gol. No sé por qué La Liga no quieren incorporar estos avances con los millones de euros que invierten en la competición", ha señalado.

El segundo protagonista ha sido el entrenador del equipo femenino del Athletic Club, David Aznar. "El fútbol femenino está en auge, pero esto es solo el principio. Quedan muchas cosas por hacer para mejorar el fútbol femenino y para que las niñas que empiezan a jugar desde edades muy tempranas encuentren un mundo mucho mejor, en el que puedan ser reconocidas como deportistas profesionales", ha afirmado Aznar, que ha incidido en la necesidad de "mejorar la profesionalidad de esta liga e ir dando pasos, como están haciendo en otros países" y que le pediría al fútbol femenino que no pierda su esencia y mantenga su pureza y sus valores".