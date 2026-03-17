La Federación Marroquí dice que "nunca" ha querido "cuestionar el rendimiento deportivo" con su apelación

Archivo - January 18 2026: Brahim Abdelkader Diaz of Morocco controls the ball during a 2025 AFCON Africa Cup of Nations Final game, Morocco vs Senegal, at Prince Moulay Abdellah Stadium,, Rabat, Marocco. Ulrik Pedersen/CSM - Europa Press/Contacto/Ulrik Pedersen - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) indicó este martes haber "tomado nota de la decisión emitida" por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), tras declarar a la selección masculina de Senegal "culpable de perder por incomparecencia" la final de la última Copa de África y dar ese título al combinado de Marruecos, y señaló que su recurso "nunca" pretendía "cuestionar el rendimiento deportivo" de los participantes.

"La Real Federación Marroquí de Fútbol ha tomado nota de la decisión emitida por el Comité de Apelación de la CAF. La Federación desea recordar que su planteamiento nunca ha tenido por objeto cuestionar el rendimiento deportivo de los equipos participantes en esta competición, sino únicamente solicitar la aplicación del reglamento de la competición", apuntó el organismo federactivo marroquí a través de un comunicado.

"La Federación reafirma su compromiso con el respeto de las normas, la claridad del marco competitivo y la preservación de la estabilidad en las competiciones africanas. Asimismo, desea felicitar a todas las naciones que han participado en esta edición de la Copa de África, que ha supuesto un momento importante para el fútbol africano", añadió el texto de prensa.

Por último, la FRMF anunció que emitirá otro comunicado a lo largo de este miércoles "tras reunir a sus órganos de gobierno". Todo ello, como consecuencia de que la Junta de Apelación de la CAF haya despojado a Senegal del título que conquistó el pasado 18 de enero en Rabat, por haber infringido el artículo 82 del Reglamento del propio torneo continental.

En el tiempo de descuento de la final, la selección senegalesa abandonó el campo y amagó con no volver, en señal de protesta después de un penalti muy polémico provocado por Brahim Díaz. Tras más de 15 minutos de tensión, se reanudó el partido y el propio Brahim falló esa pena máxima tirándola a lo Panenka, conduciendo todo a una prórroga donde finalmente ganó Senegal.