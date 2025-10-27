La Federación Turca de Fútbol investiga a 152 árbitros por apostar en miles de partidos

El presidente de la TFF, Ibrahim Ethem Haciosmanoglu, en rueda de prensa. - TFF

MADRID, 27 Oct. (dpa/EP) -

La Federación Turca de Fútbol (TFF) anunció una importante investigación a más de 150 árbitros principales y otros 15 colegiados asistentes de primer nivel por haber apostado en miles de partidos, principalmente de ligas extranjeras, por lo que se impondrán "las sanciones apropiadas".

El presidente de la TFF, Ibrahim Ethem Haciosmanoglu, reconoció que "el fútbol turco necesita un cambio". "Se determinó que 371 de los 571 árbitros en activo en ligas profesionales tienen cuentas en una o más de las seis casas de apuestas", anunció el mandatario.

Además, se descubrió que 152 de los 371 colegiados con cuentas en casas de apuestas habían apostado en partidos de fútbol. De estos, 7 eran de primer nivel, 15 asistentes de la élite, 36 principales de ascenso y 94 asistentes de esta misma categoría.

Según los datos a los que accedió la TFF, un total de 10 árbitros realizaron apuestas en más de 10.000 partidos de fútbol; un árbitro apostó en un total de 18.227 partidos; 42 colegiados realizaron apuestas en más de 1.000 partidos. Y se determinó que la mayoría de los partidos apostados son de ligas extranjeras.

"A partir de hoy, nuestra comisión disciplinaria iniciará los procedimientos necesarios, emitirá las remisiones en un futuro próximo e impondrá las sanciones apropiadas", declaró Haciosmanoglu este lunes.