Federer no competirá en la nueva Copa ATP para pasar más tiempo con su familia

Tenis.- El suizo Roger Federer no competirá en la nueva Copa ATP para pasar más

El tenista suizo Roger Federer anunció este miércoles que no participará en la Copa ATP, la nueva competición por equipos que se estrenará a partir de enero de 2020, para poder pasar más tiempo con su familia y estar más descansado para el inicio de la temporada, provocando además que su país no pueda jugar este evento.

"Con gran pesar me doy de baja de la primera Copa ATP. Cuando me apunté el pasado mes, fue ya una difícil decisión porque significaba menos tiempo en casa con la familia y un complete e intenso inicio de la temporada", apuntó Federer en un comunicado publicado en la web de la competición.

De este modo, y "tras muchas charlas" con su familia y con su equipo "sobre el año que viene", considera que tener "esas dos semanas extras en casa será beneficioso" tanto para su familia como para tenis. "Me duele no ser parte de la más emocionante nueva cita del calendario, pero esto es lo correcto si quiero jugar por un tiempo más largo en el circuito", añadió el de Basilea, que se disculpó "por los inconvenientes o la decepción" con sus aficionados.

Su baja provoca además que Suiza no pueda competir en esta Copa ATP ya que según la normativa, si el número uno de un país que se ha clasificado se da de baja antes de la segunda fecha de entrada, su equipo será retirada de los 18 inscritos a menos que su número dos le clasificase, lo que no sucede en este caso porque, dado que Stanislas Wawrinka, no iba a participar, el siguiente que iba a jugar junto al exnúmero uno del mundo era Henri Laaksonen, 110 de la ATP en ese momento.

Suiza estaba encuadrada en el Grupo C junto a Bélgica, Gran Bretaña y otro rival por conocer. La organización tenía que completar los seis grupos con otros cinco países, ahora seis, y lo hará según el ranking del correspondiente número uno. Sólo el F, compuesto por Alemania, Grecia, Canadá y Australia, estaba completo.

La Copa ATP reunirá del 3 al 12 de enero en las ciudades australianas de Sidney, Brisbane y Perth a 24 combinados nacionales, con la presencia de nueve tenistas del 'Top 10' mundial, entre ellos los españoles Rafa Nadal y Roberto Bautista.