Federer: "No estoy entrenando porque, para ser honesto, no veo una razón para hacerlo"

Tenis.- Federer: "No estoy entrenando porque, para ser honesto, no veo una razón - Friso Gentsch/dpa - Archivo

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista suizo Roger Federer explicó que no está entrenando porque "ahora mismo" no ve "una razón para hacerlo" tras la suspensión de todo el circuito debido a la pandemia del coronavirus y aseguró que no concibe volver a la competición con estadios vacíos: "No puedo imaginarlo".

Federer, número cuatro del mundo, compartió una charla con el extenista brasileño Gustavo Kuerte, recogida por el diario Globoesporte, donde dejó claro que confía en que "el circuito se reanude como era antes incluso si tenemos que esperar un poco más para que eso suceda", indicó.

"No estoy entrenando en este momento porque, para ser honesto, no veo una razón para hacerlo", dijo el helvético, que fue operado de su rodilla derecha el pasado mes de febrero. "Estoy satisfecho con mi condición física, pero creo que la recuperación aún está muy lejos", añadió el jugador de 38 años.

"En este punto de mi carrera, es mentalmente importante aprovechar este descanso después de haber jugado tanto. No extraño mucho el circuito. Pero esa sensación volverá cuando nos acerquemos a la competición y tenga objetivos en los entrenamientos. Allí, estaré hiper motivado", admitió.

Además, el de Basilea dijo que no puede imaginarse competir "en un estadio vacío". "Es posible jugar sin público, pero creo que podríamos esperar el momento apropiado para regresar en las mejores condiciones, con al menos, un tercio del estadio lleno o a la mitad", sentenció Federer, que ha participado en el proyecto "Ganar juntos", impulsado por 'Guga', que busca recaudar fondos para ayudar a 35.000 familias brasileñas en riesgo de exclusión.