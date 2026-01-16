FEFA y NFL trabajarán para "reforzar la estructura del fútbol americano español y elevar su nivel competitivo"

Archivo - Partido de Flag Football. - FEFA / LOLA MORALES - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Fútbol Americano (FEFA) informó este viernes de que mantuvo el pasado lunes una reunión con la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, "para analizar la situación actual del fútbol americano en España y establecer las bases de una futura colaboración entre ambas entidades".

Durante la reunión, José Luis Soler, presidente de FEFA, y Rafael de los Santos, director general de la NFL en España, "abordaron diversas líneas de actuación con el objetivo común de promover un crecimiento sostenido del fútbol americano en el país", indicó el organismo en nota de prensa.

"Ambas organizaciones coincidieron en la necesidad de desarrollar acciones coordinadas a medio y largo plazo que permitan reforzar la estructura del fútbol americano nacional y elevar su nivel competitivo", señaló la FEFA, que recalcó que "uno de los principales ejes del encuentro fue el impulso, especialmente entre los jóvenes, del 'flag football'", la modalidad que será olímpica en los Juegos de Los Angeles de 2028.

En este sentido, la federación recuerda que la liga estadounidense tiene un "programa clave para la captación de nuevos practicantes y la formación de deportistas desde edades tempranas" como es 'NFL Flag'. "Esta apuesta se enmarca dentro de una visión de futuro orientada a mejorar el nivel general del fútbol americano español y garantizar su proyección y consolidación", subrayó.

Asimismo, se plantearon distintas iniciativas formativas dirigidas a árbitros, jugadores y entrenadores, con el objetivo de reforzar sus competencias, homogeneizar criterios y elevar la calidad técnica y organizativa del deporte en todos sus niveles, tanto en la modalidad de flag como en la de tackle.

"Esta primera reunión marca el inicio de una relación de colaboración entre la Federación Española de Fútbol Americano y la NFL, sentando las bases para el desarrollo de futuras iniciativas conjuntas orientadas a generar valor a largo plazo e impulsar el crecimiento integral del fútbol americano en España", sentenció la FEFA.